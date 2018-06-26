不爽垃圾問題搞成選舉議題 邱鏡淳擬再訪林智堅

新竹縣長邱鏡淳說桃竹竹苗區域治理平台早就存在，新竹縣府去年3月就試圖爭取在這個平台建立超越縣市共同處理大新竹垃圾的機制，遺憾未獲竹市回應，他計畫近日再訪新竹市長林智堅謀取共識。（記者黃美珠攝）

2018-06-26 18:25

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長邱鏡淳不滿「有心人士」把該縣的垃圾問題炒成選舉、政治議題，暗批民進黨縣長參選人鄭朝方，主張「啟動桃竹苗跨域平台解決」是了無新意，因為「這個平台早就存在」，並語露埋怨地說，縣府去年曾拋出想在這個平台建立大新竹跨域處理垃圾的合作機制，遺憾未獲新竹市支持，他打算近日再訪市長林智堅以謀取共識。

鄭朝方陣營回擊說，全縣目前堆放的垃圾8000多公噸不是一朝一夕造成的，是邱鏡淳8年來執政該處理而未處理的，邱鏡淳上任以來垃圾暴增的事實擺在眼前，任何1個縣民都看在眼裡。鄉親已經給他近9年的時間，還要多少時間邱鏡淳才有辦法解決？難道還能相信國民黨徵召參選的副縣長楊文科？鄭朝方陣營強調，任何的藉口、推托，新竹縣民都沒有辦法接受。

鄭朝方陣營說，如果前述的「區域治理平台」已經存在，那新竹縣民就更不明白邱鏡淳的溝通能力出了什麼問題？他們認為邱鏡淳的是非判斷和溝通的能力都要加強，而不是面對堆積如山的垃圾視而不見。他們要問邱鏡淳「到底是不處理？還是不會處理？」

邱鏡淳說，為了透過跨域解決新竹縣沒有焚化爐的問題，縣府已經發包興建位於新豐鄉的廚餘廠，擴大其日處理量，另外，也正在招標活化新豐竹北區域垃圾掩埋場，並計畫透過全分選讓垃圾化為「黃金」改做出工業燃料棒，希望用這些努力，增加自身跟其他縣市，特別是與新竹市跨域合作、共同處理大新竹垃圾的能力；但這些努力還需要半年才能逐一看得到成果。

另因9月、10月又到了新竹市焚化爐的下半年度歲修，這樣的狀況下，確實一時間還無法把暫置2萬公噸垃圾去化掉。

但是縣府另外規劃了垃圾「打包」作業，縮小暫置空間、減少2次污染，他也核定動用預備金要回運新竹市焚化爐的底渣、飛灰，另發放回饋金給暫置區周邊的村里以為補償。

他抨擊「有心人士」多次在公開場合大言不慚說，未來如果有機會當選縣長，會偕同竹桃苗等毗鄰縣市首長共同研商、妥善處理，但事實上這個跨縣市的治理平台早已存在，

去年3月在這個會議的會前幕僚會議中，新竹縣也請新竹市協助，要求提高每天代處理垃圾量，縣府則以前述擴充處理量後的廚餘處理廠回饋，協助竹市處理廚餘，但卻被拒絕提到正式首長會議中討論。

邱鏡淳說，「垃圾是不分藍綠的問題」，於私，市長林智堅是他竹東高中的學弟，於公，站在大新竹的立場，2人目前都是在位的執政者，理應互相協助以謀求整個大環境的共好。

邱鏡淳強調，如果他在任就存在的跨縣市區域治理平台無法發揮跨域合作的功能，進而解決新竹縣的垃圾問題，他很難想像順利連任後的林智堅，要怎麼跟下1任的縣長再次成立平台共同解決？他說，如果可以，那就是本末倒置！否則就是「有心人士」的說法根本就是邏輯不通。