社子島開發案過關 內政部開3附帶條件

2018-06-26 17:34

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部都市計畫委員會今審議通過社子島開發案，內政部次長花敬群指出，此案有3個附帶決議，包括做好聚落及人文保存、安置計畫逐戶列管、合理安置以及區段徵收計畫審議前應舉辦聽證。

內政部都委會今上午開會審議變更台北市士林區社子島地區主要計畫案，台北市長柯文哲率市府團隊前往，表達社子島「非開發不可」決心，強調將兼顧居住、環境、產業的規劃原則。經歷3小時會議後，該案獲得通過。

花敬群於下午的內政部記者會中被問及此事，他表示會議開了3小時，聽取23位陳情者的意見，絕大多數是希望盡快通過都市計畫，有部分居民對此有些擔憂，是因社子島經過3到5代長期禁建，所導致的產權複雜。

花敬群說，內政部將要求北市府提出更細緻、完整的安置計畫，要將4000多戶的現住戶逐步列管，包括對於每一戶要如何安置、誰要購置或租用安置住宅、租金如何計算、如何申請社會住宅及補助多少到外面租房等等。

花敬群說，對於社子島當地產業，未來在徵收、清理後將何去何從、將如何引導，或未來回來社子島的開發，也將要求全面清查、列管，會議中柯文哲市長對此也欣然接受。

花敬群強調，此案三個附帶決議，第一為應透過細部計劃做好聚落及人文紋理關係保存；第二，為安置計畫應逐戶列管、合理安置；第三，為區段徵收計畫審議前，北市府應辦理聽證，若內政部覺得不夠徹底，可再辦理聽證。