評深藍、綠都愛講理念 人渣文本：我20幾年還是聽不太懂

2018-06-26 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕常分享時事的「人渣文本」輔大教授周偉航在臉書上分享他的政治理念，那就是「不能讓壞人或廢物統治」。

人渣文本表示，他發現無論深藍、深綠都很愛講理念，「但你們的理念到底是什麼鬼，我學哲學20幾年，還是聽不太懂」。

至於人渣文本的政治理念，人渣文本表示，他的理念很簡單，就是不能讓壞人或廢物統治，「不能給有能力的壞人統治，也不能給好心的廢物統治，當然也就更不能給壞心的廢物統治」。

人渣文本酸說，有能力的好人是誰他不知道，「但台灣社會的壞人和廢物總是相對明顯，對吧？」

「特急件小周的人渣文本」臉書粉專貼文：