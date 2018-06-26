總統盼與各國民主倡議者 有更緊密交流合作

2018-06-26 17:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見台灣民主基金會創會15週年國際會議與會全球智庫、專家學者一行，期盼與各國的民主倡議團體和人士，有更緊密的交流合作，在未來的路上，一起收成更多民主的果實。

總統致詞時表示，她昨與訪賓們一起出席台灣民主基金會15週年國際會議，今天很高興在總統府接待他們，能夠有更進一步的交流。

總統說，訪賓此次訪問台灣，除了擔任台灣民主基金會15週年國際會議的與談者，也參與該基金會主辦的「2018第5屆東亞民主論壇」。她相信在兩場活動上，訪賓一定見證到台灣公民社會的活力和熱情。

總統指出，台灣人民對民主的追求和成就有目共睹。去年，無國界記者組織將亞洲第一個辦公室設立在台北。此外，今年初「自由之家」的全球自由度報告，台灣不但再度名列前茅，評分也持續提高。這些都是對台灣最好的肯定。

總統提到，這兩年來，我們也用行動證明台灣的民主只會向前，絕對不會後退。轉型正義是台灣民主化的最後一哩路，就在上個月，促進轉型正義委員會已經開始運作，我們又邁出了一大步。

總統說，在座訪賓都是推動民主深化的重要人士，在台灣民主基金會成立15週年之際，很高興他們能夠共襄盛舉，對於如何對抗民主衰退、保障言論自由以及打擊假新聞等民主相關議題，提供觀察和建言。這些互動交流不只讓15週年慶更有意義，也讓彼此一起開創更多合作的機會。

談及訪賓對台灣的支持，總統特別表達感謝，她說，從過去以來，不論是在民主發展道路上或是國際舞台上，許多國際夥伴就像他們一樣，以行動來分享經驗、深化彼此的關係，讓我們可以持續朝向共同的目標邁進。