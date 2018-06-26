總統行程害停課？ 文化國小：29日照常上課

北投文化國小（見圖）29日當天恢復上課及休業式，校長江啟昱說，今天會趕緊通知家長，「這樣是最好的」。（擷取自Google Earth）

2018-06-26 17:02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕總統蔡英文本月29日將出席國防部三軍六校聯合畢業典禮，台北市警察北投分局實施交通管制，當地附近文化國小調整停課一天，引發爭議。台北市教育局與警察局今天下午溝通後取得共識，教育局、校方說，29日當天恢復上課及休業式，校長江啟昱說，今天會趕緊通知家長，「這樣是最好的」。

文化國小印製的停課通知單上方寫著：「台北市警察局北投分局將管制中央北路、稻香路一帶，考慮維安以及學童上下學安全，經教育局核定 6月29當天停課。當天課程改在 8月29日返校日補課。」

教育局主任秘書陳素慧稍早出面說，因去年發生陳抗事件，北投分局通知學校讓學校能提早準備，校方也因為擔心當日舉辦休業式，有向分局反映此事，分局提醒學校是否更改休業式時間或日期，因此，北投分局在上週三發公文給教育局，教育局同仁考量校方通知家長、安置學生等需要一些時間，核定公文給校方，讓校方安排通知家長。

江啟昱受訪時也提到，確實有收到市警局北投分局公函，建議校方配合維安調整課程，原本預計6月29日休業式，目前休業式典禮移到6月28日舉行，29日相關活動就調整到8月29日辦理，盡量不要影響到學生的受教權。

不過校方的作法引來家長抱怨，教育局與警察局今天下午開會討論，教育局剛剛說，決定學校恢復上課及休業式。江啟昱甫受訪時說，由於教育局與警局已有共識，承諾當日會盡最大力量維護學生安全與交通秩序，決定恢復原本的上課安排，因此29日照常舉行休業式典禮，8月29日就不另行補課。