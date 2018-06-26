時代力量：宗教財團法人應入法規範

時代力量要求，宗教財團法人應該適用於「財團法人法」草案。（記者蘇芳禾攝）

2018-06-26 16:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕時代力量黨團於今天提出財團法人法主張，要求宗教財團法人應該適用於「財團法人法」草案，時代力量黨團總召徐永明表示，如果這次修法排除了宗教財團法人，而特別法又無法確知有無立法機會，可能遙遙無期、甚至根本沒有機會立法，如此一來將導致對於宗教財團法人的規範更加缺乏，這是時代力量很擔憂的。

立委高潞以用表示，時代力量從提出「財團法人法」草案時就一直強調，財團法人必須要全力監督並公開透明，這是時代力量堅持的立場。

徐永明說，這次修法中關於是否納入宗教財團法人的爭議，不同部會立場不太一致，甚至執政黨黨團的態度都有所保留，可是時代力量認為，沒有理由在這次修法過程中排除宗教財團法人，因為這關乎涵蓋性。

徐永明指出，時代力量並不反對訂特別法規範宗教財團法人，可是，在訂定特別法之前，不應排除宗教財團法人。財團法人有一些特殊性，可是目前財團法人法是最基本的規範，如果這次修法排除了宗教財團法人，而特別法又無法確知有無立法機會，可能遙遙無期、甚至根本沒有機會立法，如此一來將導致對於宗教財團法人的規範更加缺乏。

此外，徐永明也指出，我國政府接收日本政府或人民所遺留財產而成立之財團法人，目前行政院版條文已經將其視為應採用高密度監督管理的對象，不過，時代力量擔心有些日產會流入民間而無法周全管理，同黨籍立委林昶佐持續追蹤關心的仁濟院問題就是一個例子。

時代力量認為，從轉型正義的角度而言，應該賦予主管機關主動調查並揭露之義務。「財團法人法」草案第十九條是關於長期為社會詬病的不當避稅情形，由於很多財團是用財團法人在規避賦稅責任，時代力量認為應將財團法人與其捐助人、捐贈人間的關係加以釐清並公開透明。