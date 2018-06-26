文化國小停課急轉彎 八百壯士轟北市府「公權力尊嚴何在」

2018-06-26 16:25

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台北市立文化國小發出通知單，表示因維安需求當日將停課。事後總統府、台北市政府均否認知情，北市府教育局更火速收回停課成令。「八百壯士」發言人吳斯懷質疑總統府擺明在說謊，更認為停課通知一遭反彈就收回，台北市政府的「公權力尊嚴何在？」

文化國小發出通知書，表示6月29日的結業式原定於中午放學，因北投警分局在週邊實施交管，考慮維安及學童安全，教育局核定當天停課；國民黨立委及台北市議員質疑此與總統蔡英文於29日出席三軍六校的畢業典禮，為了退伍軍人陳抗的維安有關，更砲轟「好大的官威」。

總統府強調，府方與特勤單位沒下令停課，也不知情校方發布該通知；北市府教育局則澄清是校方與北投分局開會後接受停課建議，但經教育局、警察局長討論決定維持正常上課，且停課決策市長柯文哲、教育局長均不知情。

對此，吳斯懷質疑總統府「擺明在說謊」，他解釋，總統的維安作業，均是透過府方及特勤中心負責規劃、制定計畫後，再通知地方警政單位配合交管及各項維安措施，如今是遭到民意反彈後，總統府才趕緊澄清。

對於北市府教育局緊急收回停課決議，吳斯懷也質疑市府的決策一被反彈就收回，「市府公權力尊嚴何在？」並質問若當天去抗爭的人潮超過5000人，是否畢典就不必執行了？

至於外傳「八百壯士」將參與29日對總統蔡英文的陳抗，吳斯懷澄清其未有相關規劃，網路流傳有許多軍公教警消團體將去抗議，對此類自發性行為不予置評；他強調，蔡政府應檢討為何要如此心虛，而不是問有哪些單位會去陳抗。