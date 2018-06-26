拍板國小結業式不延 柯市府被譏拍馬屁、陷蔡不義？

2018-06-26 15:51

〔記者郭安家／台北報導〕總統蔡英文6月29日出席國防大學三軍六校院聯合畢業典禮，反年改團體將到場抗議，台北市警方於400公尺外的豐年公園規劃陳抗區，但附近文化國小當天結業式，原本延至暑假最後1天的8月29日。事情曝光後惹爭議，北市府今早決定不延後結業式，但也意外引發討論，台北市長柯文哲市府是拍蔡的馬屁、還是陷蔡於不義。

國民黨多位台北市議員參選人今早於臉書口徑一致砲轟此事，北市議員王鴻薇、徐弘庭下午再開記者會，王質疑北市府當初為何狗腿，總統府早上發出澄清後，市府又改變作法，且總統車隊明明有替代路線，為何要犧牲學童權益，拍蔡英文馬屁？徐則認為，陳抗區離學校這麼近，看起來好像柯文哲市府陷蔡英文於不義。

教育局主秘陳素慧表示，北投分局日前發函文化國小周邊要交通管制，學校回覆之前跟北投分局開會認為會影響學童進出、上課延誤，才討論是否變更結業式，由於沒有考慮清楚，所以同意文化國小結業式變更，但教育局長曾燦金、警察局陳嘉昌長今早綜合考量確定6月29日維持結業式、且正常上下課。

至於陳抗區規劃，北投分局副分局長吳宜蓉說明，陳抗區規劃，除考量總統安全，也需讓陳抗團體願意去表達言論；至於附近空地多為何要選國小周邊設陳抗區？吳對記者說，「必須要總統車隊來返過程中間，他（反年改團體）才願意，如果看不到車隊地方，你願意嗎」，會選擇看得到車隊、能表達意見地方，且可維持安全。

對於國安單位、局長、柯文哲是否事先知情文化國小停課？現場官員否認到底，台北市警察局督察室特勤股專員王清海則說，總統府侍衛室上週五已經跟市警局初步現勘、交換意見，未來2天才會正式會勘，現場警力佈署還在做滾動式修正，還未最後定案；至於會勘當時總統府知道文化國小停課？王直說，沒有、沒有，是北市警方跟校長建議。