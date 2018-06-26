國際大型賽事由公廣集團轉播？政院今晚會議臨時取消

2018年世足賽，由中華電信MOD頻道愛爾達電視取得台灣轉播權，對於觀看世足賽等國際賽事無法透過大型電視台收看，引發不少民怨。（法新社）

2018-06-26 17:02

首次上稿 15:54

更新時間 17:02

〔記者李欣芳／台北報導〕2018年世足賽，由中華電信MOD頻道愛爾達電視取得台灣轉播權，公廣集團的華視僅取得世足16強賽事轉播權，對於觀看世足賽等國際賽事無法透露大型電視台收看，引發不少民怨，傳出行政院今晚將召開跨部會會議，討論未來國際大型賽事是否由公視等公廣集團轉播的可能性，不過，由於是否由政院介入協調此事，外界也有不同看法，目前傳出因會議內容敏感，政院臨時取消這項會議。

行政院今天傍晚表示，今晚並無這項會議。稍早則有部會官員受訪時透露，政院今晚的會議預定晚間6時開始。

據了解，從2008年北京奧運開始，國際重大賽事在台灣的轉播權，始終由愛爾達奪得，這次也不例外，由於這次世足賽轉播無法透過大型電視台收看，必須是中華電信MOD頻道的客戶才能看得到愛爾達電視，而且華視僅轉播世足16強賽事，並非一開始就轉播，近來引發不少民怨，紛紛要求政府必須有所處理。

行政院原訂今晚邀通傳會、文化部、公平會、體育署、公視、中華電信等單位一起開會討論，知情官員表示，政府的立場是希望讓更多民眾能方便收看國際重要賽事，這次世足賽的轉播已確定，必須尊重市場機制，以後國際重要賽事是否由公廣集團承接，要討論了才知道。

另外，有關國際體育賽事的轉播服務，到底算不算是國民基本媒體近用權的一部分？政院今晚的跨部會會商，也可望討論此事。

另有官員表示，是否應由政府介入來協調國際大型賽事由公廣集團轉播，或者是尊重市場機制，外界一直有不同的看法，此事確有爭議。