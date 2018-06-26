科技援外成果豐 吳釗燮：台灣有能力意願貢獻國際

2018-06-26 15:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部長吳釗燮今出席由外交部、教育部、科技部共同舉辦的「科技援外成果展」致詞時表示，台灣長年推動援外計畫，近年來更結合科技推動合作計畫；台灣有能力、有意願為國際做出貢獻。

此次展覽台北場次展期至8月5日為止，未來將分別於9月18日至11月11日間在臺中市政府，12月14日至明（108）年4月7日間在高雄科工館展出。

外交部首次辦理的「科技援外成果展」今舉行開幕儀式，展覽特別邀請參展主題國的尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯等三友邦駐臺大使及各國駐臺使節，與來自臺東富岡國小及利嘉國小的50位師生齊聚一堂，為展覽揭開序幕。展覽主要介紹政府近年來執行的科技外交成功案例，包括政府運用科技優勢推動國際合作計畫的成果，以及我國「福衛二號」的衛星與火箭模型。

吳釗燮致詞時表示，台灣在1950、1960年代接受國際援助，為台灣經濟發展注入動能，也為日後經濟奇蹟奠定基礎。他指出，多年來，台灣援外的領域從農林漁牧業，擴大到公衛醫療、潔淨能源、電子商務、資通訊、環保等領域。近年來，也將台灣的科技優勢納入國際合作的項目，這個展覽就是要展現科技援外的成果。

吳釗燮說，這是科技外交合作的良好典範，也顯示台灣有意願、有能力對國際社會做出貢獻，希望向社會大眾分享國際合作成功的案例，他期盼，未來台灣在國際合作領域有更多元的嘗試，做出更多貢獻。