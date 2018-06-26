民主倡議人士：一中政策是最大的假新聞

台灣民主基金會今天（26日）舉行「東亞民主論壇」，由基金會執行長徐斯儉主持，並邀請演講者與貴賓合影。（記者方賓照攝）

2018-06-26 15:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕「東亞民主論壇」（East Asia Democracy Forum, EADF）正在台北召開中，亞洲民主倡議人士齊聚，共同分享對抗民主衰退的經驗與心得。台灣開放文化基金會副執行長吳銘軒在大會中說，「對台灣傷害最大的假新聞就是一中政策」，因為「世界上只有一個中國」、「台灣是中國一部分」等論述都不是事實，中國卻刻意廣為散布、企圖誤導大眾。

全球民主面臨嚴峻挑戰，民主基金會今起舉辦第5屆「東亞民主論壇」， 以「對抗民主衰退」為題，吸引上百名來自菲律賓、印尼、馬來西亞、日本與韓國等國的亞洲民主倡議人士，齊聚台北檢視此挑戰，共同探討言論自由保障、打擊假新聞、民主規範與傳統價值共存空間以及防止利用民主打壓民主等子題。與會倡議人士多為活躍於各國公民運動的年輕人，場上發言活躍，場外互動密切，互相分享對抗民主衰退的經驗與心得。

吳銘軒在「打擊假新聞和捍衛民主」場次發表簡報，他表示，錯誤資訊（disinformation）是獨裁政權創造有利自身的論述與修辭時，最有效的工具。獨裁政權時常透過傳播假新聞，污名化異議者的名譽與其成就，假新聞滲透社會，現在更是一場民主國家需要挺身對抗的疫病。

吳銘軒接著說，錯誤資訊是刻意傳播非事實的內容、企圖傷害民主的作為，而對台灣傷害最大的假新聞就是「一中政策」。因為「一中政策」指出「世界上只有一個中國」，且延伸到「台灣是中國一部分」，但其實世界上存在「中華民國」與「中華人民共和國」。中國卻廣為散布「一中政策」，企圖用謊言誤導大眾，甚至要求各大航空公司更改對台灣的稱呼，例如將台灣改變成「中國台北」，嚴重傷害台灣。

吳銘軒也提到中共計畫性地培訓「網路宣傳員」，透過煽動情緒與創造恐懼，操作輿論，傷害民主運作。當民眾在社群軟體中看到內容、不論真假、都可能點擊分享，導致許多中國內容農場的訊息轉傳到台灣社會。而為了應對錯誤資訊，台灣公民團隊開發具闢謠功能的Line聊天機器人，名為「真的假的Cofacts」，在Line中加入成為好友，便能即時查證訊息真偽。

吳銘軒說，「真的假的Cofacts」目前已有超過3萬人使用，累積1萬3千則以上的訊息，透過累積資料庫，更能比對出假新聞的來源與擴散網路。他也期待，各國的事實查核組織能夠開放資訊、共享訊息，使資料庫資源更龐大，也更能抵禦假新聞流竄。