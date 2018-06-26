小英出巡害國小結業改期？警澄清：結業式如期舉行

小英出巡害國小結業改期？北投警分局長吳進宗澄清：結業式如期舉行。（記者鄭景議翻攝）

2018-06-26 14:46

〔記者鄭景議／台北報導〕總統蔡英文29日將出席國防大學復興崗校區三軍六校聯合畢業典禮，文化國小通知家長當天停課，結業式延期，引發家長不滿痛批「好大的官威」；對此北投警分局表示，交通管制範圍與去年相同，未擴大管制，與文化國小溝通後，結業式也將如期舉行。

據了解，29日當天國小只有結業式沒有上課，因去年有攔車隊、丟鞋抗議事件，加上管制當天孩童上學可能交通不便，警方與校方溝通，建議學校考慮改期，校方考量後也決定改期，卻引起家長不滿，投訴媒體，蔡英文路過迫學校停課，家長不知如何安排。

對此北投警分局表示，相關管制範圍與去年相同，並無擴大管制範圍，屆時除國防大學復興崗校區大門前中央北路實施辨証管制外，其餘彈性管制，引導民眾人車通行。分局指出，文化國小結業式，經分局與該校協調，恢復於6月29日舉行結業式，分局會全力維護學童上學及家長接送交通安全。

分局也呼籲，特定人士去年在國防大學復興崗校區周邊陳抗時，衍生違法失序情事，此次為維護與會貴賓、民眾進出之人身安全，分局在尊重校方及學生上課權利的前提下，已均衡多方考量維護各方法益，因應勤務必要，實施彈性管制；陳抗民眾也應以理性和平方式表達意見，展現高度的民主素養，共同維護社會秩序與安全。

此次管制時間，由6月28日00：00起至6月29日18：00止，範圍東起大同街一線，西起中央北三段53巷崗山路、稻香路一線，南起中央北二段237巷豐年路二段一線，北起中和街一線，進行人車管制。（更新時間：15:52分）