不滿被指領7.8萬月退俸 台南退警告這名嘴

南市退休警察莫伯強（前排左四）等多人到台南地檢署控告名嘴陳敏鳳涉誹謗罪嫌。（記者王俊忠翻攝）

2018-06-26 15:14

首次上稿：14:34

更新時間：15:14

〔記者王俊忠、蕭方綺／台南報導〕全台退休軍公教警人員不滿名嘴陳敏鳳在電視上指「公教人員在職可以領4萬8千元，退休時包括優退可領7萬8千元」，這說法是對退休公務員中傷抹黑且扭曲事實，決定全省大串連到所在地檢署對陳敏鳳提出告訴，已退休的台南市警局前小隊長莫伯強，今天在南市警察聯誼會成員陪同下到台南地檢署按鈴控告陳敏鳳；參與者並在南檢門口高呼「蔡英文下台」及舉牌表達訴求。對此，陳敏鳳不回應，表示「上法院再講」。

莫伯強表示，陳敏鳳在6月14日年代電視台由謝震武主持《新聞面對面》的現場談話性節目中指稱「公教人員在職可以領4萬8千元，退休時包括優退可領7萬8千元」，陳以不實言論中傷誹謗軍公教警、造謠生事，嚴重扭曲事實，激化種族對立、挑撥離間是惡意行為。

莫強調，他退休前擔任警察月領薪資6萬7420元，退休後在所屬警察局領2萬5325元；退撫基金月領1萬9516元，合計領4萬4841元，哪裡來7萬8千元？因此決定串連全省同樣情形的退休軍公教警一起控告陳敏鳳，他並檢附自己銀行存摺當證據、控告陳敏鳳涉誹謗與社維法散布謠言罪嫌。今下午也到高雄地檢署陪同控告陳敏鳳。