丁守中稱當「歷史學者」 姚文智：可研究國民黨本次選舉慘敗

2018-06-26 14:00

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天中午出席「台北大稻埕霞海城隍文化祭」，碰巧遇上國民黨市長參選人丁守中，兩人不免俗握手寒暄一番。談到丁守中稍早受訪笑稱要當「歷史學者」，在旁看待柯文哲的「太后太子說」，姚文智行前受訪說，丁當歷史學家應該不錯，「可以好好研究國民黨將在台灣社會消失，本次選舉慘敗的歷史。」

談到丁守中不認同姚稱柯文哲是「國民黨2.0」、選票投丁與投柯無異，被丁反批是「頭腦不清楚」，姚文智再解釋說法來自，丁守中是國民黨，主張九二共識，柯文哲是國民黨2.0，主張兩岸一家親，意指兩者並無不同。

對於柯文哲日前與前立法院長王金平拜會時稱，民進黨之所以和他分手，年底選舉合作破局，是因總統蔡英文被「太后」（總統府秘書長陳菊）、太子（黨內新潮流系）掌控，丁守中昨諷柯是「鰲拜」，今被媒體問到自己的角色為何，丁稱是「歷史學家」，在旁看待這一切。

姚也笑稱，丁想要當歷史學者，「好好研究國民黨在台灣社會消失，在這次選舉慘敗的歷史，好好當歷史學家，應該還不錯。」

對於柯文哲的「太后太子說」，姚文智說，「我們在選市長，選民一定很厭煩這些政治口水」，強調「台北大稻埕霞海城隍文化祭」是北市過去最盛大的慶典，但逐漸沒落，過去市政府投入資源也不足，正要參選的市長的人，不論未來霞海城隍或是艋舺青山季，這些傳統祭典，都應促使其發揮更大效果，這是台北最大的嘉年華會。

記者問，怎麼看待丁守中帶領很多「小雞」，覺得自己能夠一人抵萬軍嗎？姚說，「這個活動我們長期都跟議員一起來」，因為議員有些行程，半路加入都無所謂，大家不用太多選舉思考，這是地方盛事，是北市很重要的嘉年華會，選市長的人必須有所研究、了解，如何幫助地方或是讓傳統民俗文化發揚光大，才是最重要的事。

記者問，如何看待林濁水建議把目標放在打丁守中，而非柯文哲，姚文智說，沒有特別鎖定誰，市民不喜歡這些政治口水，不論打丁、打柯都是，「我們應好好談市政」。