體育協會頻告揭弊者 林昶佐：有種連我一起告！

2018-06-26 13:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕體育協會改選期間爭議不斷，體育改革聯會發起人、新北市議員參選人張祐銓今天召開記者會指出，今年1月初他與時代力量立委林昶佐、民進黨立委張廖萬堅公佈游泳協會大量人頭會員名單，對方以個資法提告。林昶佐氣憤拿出之前記者會照片指出，「那天的記者會我也在現場，那個人頭大戶的名字我也有講，為什麼只告張祐銓？要告就連我一起告，不要只會欺負年輕人！」

張祐銓是體改聯發起人，長期致力於揭露體育協會各種弊案，不過最近卻接連被告。張祐銓說，今年2月初，他在排球協會門口與其他媒體一起用手機錄音採訪時，被排球協會控告妨害秘密，當場就被警察依現行犯帶走並查扣手機；本月初，又收到一張傳票，這次告他是游泳協會，原因是今年1月初他與林昶佐、張廖萬堅兩位立委共同召開記者會，公佈游泳協會的大量重複人頭會員名單。

張祐銓強調，游泳協會的大量重複人頭會員名單是他們接獲檢舉後，比對重複的會員資料，其中出現重複出現130次的信箱帳號，經網路搜尋後，便查到此信箱擁有者為泳協的技術委員，多次擔任泳協裁判長，本屆泳協改選完後，甚至還是常務理事，不過對方竟以個資法為由，向他提出告訴。

張祐銓的律師許家華說，這些都是google可以得到的資訊，國民教育網裡面也有公開，很遺憾對方提告。

林昶佐也痛批體育署保障特定人士，像是健美協會的選舉，體育署就要求重選，泳協、排協選舉，體育署卻說沒辦法插手，要會員自己去走司法途徑，顯然是雙重標準。

林昶佐透露，許多體育協會在改選後，正在進行秋後算帳，他的國會辦公室收到很多選手陳情，但這些選手都正在爭取比賽權利，所以他無法透露是哪些名單。

張祐銓呼籲，已經有很多挑戰協會的選手未入選國家隊，若有其他選手遭遇類似狀況，可以跟體改聯聯繫。

排球協會今年初遭體育署調查時，張祐銓與媒體一同以手機錄影採訪，卻被排協控告妨礙秘密，沒想到後來又因與綠委張廖萬堅、林昶佐共同揭露泳協的人頭會員名單，遭到泳協以個資法為由提出告訴。張祐銓說，體育署對於協會作弊行為，沒提出任何具體做法，但他關注體改卻兩度被告，確實感到氣憤、無奈。林昶佐則憤怒表示，「如果（泳協）要告就連我一起告」。

林昶佐指出，體育改革至今，讓人感到非常遺憾，許多人是用期待、熱情來參與體育改革、各單項協會的改選工作，體育署卻用多重標準，保障特定人士，甚至協會還對提出質疑的人祭出司法追訴，體育署應該要承擔責任。林昶佐痛批，當初揭露泳協人頭會員時，他也有在場並唸出人頭大戶的名字，「如果（泳協）要告就連我一起告」。