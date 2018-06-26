外交部證實我駐史大使病倒辦公室 轉診南非就醫中

史瓦濟蘭國王恩史瓦濟三世（中）與我國駐史大使陳經銓（右三）。（資料照）

2018-06-26 13:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐史瓦帝尼大使陳經銓驚傳病倒辦公室送醫，外交部今天證實此事，對駐外同仁推動外交、積勞病重表示十分不捨；外交部也表示，總統與外交部長均已轉達慰問與關懷之意，另在大使就醫期間，使館同仁堅守崗位，維持館務正常運作。

我駐史瓦帝尼大使陳經銓驚傳中風送醫，狀況不佳。外交部發言人李憲章今天證實此事，並說明詳情。李憲章說，陳大使連續辦理總統訪史専案、史王來訪及長期推動雙邊合作工作，積極負責，積勞成疾，22日上午病倒辦公室。駐館人員於第一時間請我派駐史國醫療團施以急救並緊急送醫，也通報外交部。

李憲章說，外交部對於駐外同仁為推動外交工作而積勞病重十分不捨。總統對陳大使勇於任事、戮力強化邦誼而導致積勞重病，轉達深摯關切與慰問之意，外交部長吳釗燮也請使館全力協助，外交部關注陳大使病情發展，盼能早日康復。

李憲章也補充說，史王恩史瓦帝三世也十分關心陳大使病情，請史國外交部長、衛生部長不定期瞭解病情，並在取得家屬同意後，主動安排陳大使轉診至南非醫院，目前駐史醫療團團長與護理師陪同大使在南非診治，外交部已請駐南非代表處就近提供所需協助。

李憲章強調，我駐史國大使館於陳大使就醫期間，仍將堅守工作崗位，維持館務正常運作，繼續積極推動台史雙邊合作。