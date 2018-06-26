鄭永金告田昭容侵害名譽求償 二審逆轉判免賠定讞

2018-06-26 13:12

〔記者張文川／台北報導〕台灣省諮議會諮議長鄭永金，認為新竹縣長邱鏡淳的親信、現任新竹縣社會處長田昭容，在2014年底縣長選舉期間，影射他賄選，侵害他名譽，提告求償150萬元，新竹地院一審判田應賠償80萬元，上訴後，高等法院今天逆轉改判，判田昭容勝訴，不須賠償，由於求償金額未逾150萬元，全案二審定讞。

刑事方面，一、二審均認定田昭容違反公職人員選舉罷免法，判刑4月、可易科罰金12萬元、褫奪公權1年；但高院更一審也逆轉，認定她沒有誹謗故意，改判無罪，最高法院今年3月駁回上訴，無罪定讞。

鄭永金指控，田昭容在2014年11月18日，於邱鏡淳競選總部反賄選記者會上說：「鄭永金他們家族的選舉…過往他們家族凡是參與選舉的人，包括他兒子、弟弟等等…我很想問我們的選民，有誰沒有拿過他們家的錢？我很好奇以我們觀察過去的選舉經驗，我們蠻擔心我們的對手鄭先生在選情告急的時候，會用買票這樣的一個行為來賄賂選民」。鄭永金認為無端遭指責會賄選，侵害他名譽也影響他的選情，因此狀告田昭容。

田昭容答辯主張，鄭永金與家族成員歷次參與選舉，可自行統計判斷、評價，她表達個人的主觀意見，且是以反問、疑問句質疑，並非肯定句，根據的是她對鄭永金家族歷次選舉的觀察，主觀產生的合理懷疑與推理，應屬意見表達的一環，且她發言時已特別強調「我很好奇」，交由鄉親去判斷，她並未具體指稱確有其事，沒有侵害鄭永金名譽權。