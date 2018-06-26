大孝大樓案 國民黨：標售買賣合法

2018-06-26 11:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今舉行「大孝大樓追徵案」聽證會，若認定國民黨前所持大孝大樓及其坐落土地為不當取得黨產，國民黨恐遭追徵7.8億元。國民黨行管會主委邱大展出席聽證會，痛批黨產會潑糞抹黑，強調大孝大樓標售、買賣完全合法；他也怒指，黨產會質疑國民黨是藉民眾服務社名義取得大孝大樓，但借名登記要有一定條件，不用繳納任何稅賦，國民黨取得大孝大樓是買賣移轉，也繳納相關稅金，並非更名方式移轉。

黨產會報告指出，國民黨藉1985年藉由民眾服務總社名義投標，以4億3400萬元標得底價4億3170萬元、由台北市政府國宅處興建的大孝大樓和土地。民眾服務社分別於1989年、1994年更改登記名義人將土地及大樓移轉給國民黨。

報告指出，民眾服務社及國民黨持有大孝大樓期間，有教育部等政府單位向其承租大樓辦公室。國民黨2002年將建物及土地售予黨營事業光華公司，光華2004年再轉售給瑞昇第一不動產公司。

黨產會質疑，大孝大樓公開標售前，已有其他單位表示有意承購，但國民黨以其執政優勢政黨地位，透過北市府國宅處協調原具有優先購買地位之單位，放棄本次標售；又藉由非營利社團的投標資格限制，排除其他可能競爭對象，將大孝大樓以整棟標售方式，賣給民眾服務總社。

邱大展指出，民眾服務社是獨立法人，國民黨是另一法人，若黨產會認為民眾服務社買大孝大樓有問題，應該去問民眾服務社；他也批黨產會，對投標資格解釋錯誤，投標資格為非營利社團、而非為非營利社團法人。

邱大展指出，黨產會指國民黨以私函影響政府決策，排除台北市政府警察局、環保局、古亭區公所需求，但黨產會指列的十一個單位都無意承購；至於當時為什麼會是整棟出售，因為中正紀念場管理處曾表示，盡量分配較單純單位使用，避免出售太複雜單位。