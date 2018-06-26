衝、衝、衝！蘇貞昌臉書動態封面亮相 8年級生操刀

八年級的謝瑋翔是蘇貞昌臉書動態封面的主設計者。（蘇貞昌辦公室提供）

2018-06-26 11:17

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌臉書粉絲頁變裝！今（26）天啟用30秒的動態封面，並將於7月2日啟用競選辦公室8樓的公用空間，蘇貞昌辦公室指出，由於競選團隊年輕化，設計團隊的風格也相對活潑、動感，這次負責操刀的設計師謝瑋翔就是8年級生。

謝瑋翔說，看到蘇貞昌的主視覺「衝」設計出來後，就很想把「衝」字做成動態，腦海中開始構思各種動畫變化；之後陸續在很多影片裡試著讓「衝」動起來，在累積許多圖像和元素後，決定讓臉書封面以30秒的影片動態呈現。

謝瑋翔說，影片利用快節奏的音樂帶出圖像的變化，特別是燈泡的發光，閃電的動態，還有配合蘇貞昌個人特色的結尾「衝、衝、衝」三個大字，都是希望搭著節奏加深網友對圖像的印象。

謝瑋翔曾參與過數位文化地景實驗計畫動態視覺設計、新竹州廳90週年光雕動畫製作、認識城南的起點展覽動態視覺設計、超越達人計畫影片製作，他說，年輕人想像中的大城市，除了有便利的交通、舒適的環境、很好的行政效能外，還要有用心的美學設計，希望未來的新北能讓樂於接受新事物的人當市長，讓年輕人有充分表現的舞台。