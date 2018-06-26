被諷「無主席」神隱輔選 吳敦義怒了...

2018-06-26 11:00

〔記者林良昇／台北報導〕決戰年底直轄市及縣市長大選，國民黨選將屢找前立法院長、立委王金平請益，國民黨主席吳敦義遭諷「無主席」，被質疑神隱，國民黨主席吳敦義今早馬上與國民黨台北市長參選人丁守中合體，會被問到是否神隱時還動肝火，給媒體看他今天的行程，反問「這是神隱的行程嗎？」，還強調候選人要找他一定找得到。

面對年底直轄市及縣市長選舉，國民黨因黨產被凍結，對黨籍參選人甚少奧援，許多縣市長參選人因此經常尋求王金平的協助，丁守中也曾拜訪過王，吳敦義則遭外界諷是「無主席」，被質疑在輔選時神隱。

國民黨今舉行婦女政策推動發展文教基金會第二屆志工大會，吳敦義與丁守中合體，搶攻婦女票，吳呼籲在場的婦女志工支持丁守中，也幫不在場的國民黨新北市長參選人侯友宜拉票，強調雙北都要贏，「藍軍勝利」。

吳敦義會後接受媒體訪問時表示，他是負全責的人，為什麼每次要曝光？吳說，他昨天到雲林，跟幾百個婦女在一起，是他太太辦的活動，總計2000人以上，如果每次行程都發布新聞，「豈不是做空的嗎？」

媒體進一步追問是否神隱？吳敦義聽了大動肝火，直呼「沒有神隱啦！」，還特別拿出手機給媒體看他的行程，他說他今天6點鐘起床、6點半吃早餐、7點25分出發、坐8點12分的車、9點39分到台北，「這樣的行程是神隱的行程嗎？」只是他沒有必要把行程告訴媒體。

吳敦義回答完問題，轉身想要離開，媒體又追上詢問候選人要找他是否找不到？吳一聽後，又轉身情緒激動地反駁：「開玩笑！當然一定找得到！」