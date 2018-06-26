侯友宜再爆逃漏稅爭議！王威中控其家族逃稅2千萬

王威中開記者會控侯友宜家族逃漏稅2000萬元。（記者郭安家攝）

2018-06-26 10:51

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜家族土地租給文化大學大群館宿舍，又爆出疑逃漏稅爭議。台北市議員王威中今上午開記者會，指根據廉政專刊保守估算，侯友宜女兒擔任負責人的又昱公司，每年需繳約896萬元給土地所有權人侯妻任美鈴、7年約5000萬元，但財產申報看不出這筆收入，侯夫妻每年涉嫌逃漏綜合所得稅300萬元、7年達2000萬元。

侯友宜重申：一切合法

對於王威中的指控與種種質疑，侯友宜重申「一切合法」，他表示，他的財產申報都按照規定，娘家的公司、太太的公司成立到現在都合法繳稅、依法信託，也完全按照申報規定來申報，都沒有問題。

這些全是公開網站資訊民代均可以查到

王威中還酸，侯友宜「不要再找摔紙的人（新北市政府副秘書長邱敬斌）幫你關說、不要再找三傻立委（曾銘宗、賴士葆、費鴻泰）幫你開記者會護航」，這些全部都是公開網站資訊，用功的民代可以查得到，不用功請怪自己，不要怪別人，還指控他向國稅局施壓要資料。

王威中推測「侯友宜推背圖」，指任美鈴應收土地租金，如有收應於財產申報報稅，如根本沒向身為又昱公司負責人的女兒收租金，則違反稅法屬逃漏稅；但媽媽就算有跟女兒收租金，如有報稅，根據目前資料卻顯示隱匿財產申報不實，如沒報稅，也違反稅法逃漏稅。

王威中以廉政專刊資料，該處面積1676.29平方公尺，任美鈴持有8106/10000、約4/5產權，以該處華岡段2小段土地公告現值美平方公尺13.2萬元保守試算，合理租金約為地價5％，得出又昱公司每年需繳896萬元給任美鈴，又昱2011年租給文化大學，同時要繳給任美鈴租金超過5000萬元。

王威中指，「所得稅法」規定，財產租借他人使用應繳納所得稅；如按侯友宜擔任副市長薪資，綜合所得稅稅率、累進差額，每年繳納綜合所得稅保守估計337萬元；如侯友宜逃漏稅，國稅局最多追繳7年、大概可追2000萬元稅金；他已向監察院檢舉。

根據公務員財產申報，侯友宜除購買嘉義縣六腳鄉下雙溪段2小段的耕地、特定區域農牧用地，任美鈴購買台北市中正區南海段1小段自用房地、繼承新北市新莊區中港路土地；王威中說，兩人活期存款共506.28萬元，看不出來有土地出金收入。

對於侯友宜日前解釋，「印象中有一些救災的捐款，還有請一些請好友吃飯，或是買一些自己喜歡的東西，我實在記不得那麼零碎的事情。」王威中批，買喜歡東西也要交代花千萬元去哪裡！買遊艇、跑車、土地建物都樣呈現財產申報，但看起也沒有相關資料。

士林地政所地籍資料課課長劉鶯娟坦言，任美鈴持有土地有部分信託台灣銀行名下，任名下就是寫8106/10000；但並未再對此事作出評論。