代理教師暑假就「失業」 僅13位縣市長參選人願給1年聘期

全教總今天開記者會，針對代理教師暑假失業潮 ，公布僅13位縣市長參選人願給一年聘期。（記者林曉雲攝）

2018-06-26 10:45

〔記者林曉雲／台北報導〕全國約有2萬名代理教師，每到暑假就「失業」，全國教師工會總聯合會今天召開記者會，公布50位年底縣市長參選人是否願給予代理教師完整一年聘約，只有20人願意回覆，包括高雄市長參選人陳其邁等13人，表達當選後會給足代理教師完整一年聘期。全教總理事長張旭政直指，桃園市長鄭文燦稱要參酌中央及五都做法，台中市長林佳龍更只由幕僚單位回應：「個人意見表達之調查不予處理。」均令人遺憾，提供代理教師及家長作為年底縣市長選舉投票參考。

張旭政表示，縣市政府緩和少子化將造成教師過剩而不開正式缺，僅聘用代理教師，造成「同工不同酬」與「職業保障不足」的弊病，多數代理教師一年只有10個月收入，少數教師如馬祖給一年聘期，完整一年聘期不是加薪，而是還給代理教師應有的待遇，教育是國家百年大業，縣市首長的立場與態度是非常重要的指標，保障教師勞動條件，才能提供更好教育品質給學生。

張旭政指出，高雄市長參選人陳其邁是親自打電話到全教總，允諾當選任內4年會逐步完成一年聘期，但桃園市長鄭文燦則稱要參考五都作法後再決定，台中市長林佳龍更只由幕僚單位回應：「個人意見表達之調查不予處理。」新竹市長林智堅僅願意維持現況，基隆市長林右昌回覆則有突破：「暑假期間如有全時任務執行，本府即同意備查及給薪。」

新竹縣各級學校產業工會理事長林毓淳表示，一到暑假前夕，代理教師的危機感很重，為了生計，有些代理教師甚至必須在暑假打臨時工；新竹市教師職業工會理事長何孟軒表示，新竹市是幸福城市，但很遺憾在代理教師部分與其他縣市一樣；嘉義縣教師職業工會理事長楊智強表示，嘉義縣偏鄉小校多，卻有「一縣三制」情況，實驗教育代理教師一年聘約，教育部補助合理員額代理教師 ，則比一般代理教師聘約多19天、2萬5千多元。

全教總調查，13名願意給足代理教師完整一年聘期的參選人，包括台北市范雲（社民黨）、桃園市陳學聖（國民黨）、朱梅雪（無黨籍）、高雄市陳其邁（民進黨）、基隆市謝立功（國民黨）、新竹市許明財（國民黨）、徐欣瑩（民國黨）、彰化縣王惠美（國民黨）、嘉義市黃敏惠（國民黨）、蕭淑麗（無黨籍）、嘉義縣吳育仁（國民黨）、澎湖縣鄭清發（無黨籍）、金門縣楊鎮浯（國民黨）。

張旭政說明，台北市長柯文哲透過市長信箱回覆：「涉政治及選舉連帶議題無法處理。」苗栗縣長徐耀昌僅願意維持現況，雲林縣長李進勇由幕僚回應：「教育應本中立不予處理」，宜蘭縣政府是透過信箱回應：「與縣政無關之意見不予處理」，另外，全教總投遞澎湖縣長陳光復信箱，所得到回應是逕自「結案」不願正向面對問題。