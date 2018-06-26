年改謠言扯小英 年改辦：蔡總統早已棄領18趴

網路謠言扯蔡英文總統領十八趴，年改辦澄清蔡總統早已棄領。圖取自總統府年改會。（記者李欣芳攝）

2018-06-26 09:59

〔記者李欣芳／台北報導〕軍公教年金改革將在7月1日同步實施，近來網路有關年改的謠言還是滿天飛，對於網路傳言引用名嘴趙少康的報告，質疑蔡英文總統領的18%優惠存款利率與軍公教有所不同，軍公教是85年以前舊資年資才有18%，蔡英文的18%是在93年以前與以後的年資都有，且軍公教是要保險金才能存，蔡英文的卻是所有退休金都可存18%。

行政院年金改革辦公室製表澄清相關謠言，年改辦表示，蔡總統先前是依92年以前的政務人員退職制度辦理退職，但蔡總統已於100年宣布放棄領取18%優惠存款利息。

年改辦指出， 軍公教人員退撫制度分別在84至86年間由舊制（恩給制）轉新制（共同提撥制），並且之後的年資停止適用優存制度，但現職人員只要曾有舊制年資，退休時舊制年資所計算之一次退休金或公保養老給付（或軍保退伍給付）仍可適用18%優存利息。

年改辦表示，從84至86年以來，優存戶及政府利息補貼仍在增加，優存戶從92年36萬戶，至105年增加至46萬戶，政府及台銀每年利息補貼金額，從96年772億元，105年增加至827億元。

年改辦說， 過去軍公教優存利率是隨定存利率浮動（1年定存利率+50%），近年定存利率持續下降，但優惠存款利率卻從72年以來就定在18%，已明顯不合理。