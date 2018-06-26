侯「房事」爭議延燒！大群館停車場當洗衣間

北市府都發局、建管處與消防局等單到大群館進行會勘。（記者沈佩瑤攝）

2018-06-26 07:46

建管處要求文大改善 否則將罰鍰

〔記者沈佩瑤、吳柏軒、何玉華／綜合報導〕文化大學宿舍大群館爭議持續延燒，台北市政府還未認定是否違反「都市計畫法」違規使用，近兩天又遭爆料地下室停車場被當洗衣間、公安設備不足。台北市都發局、建管處與消防局等單位昨下午到大群館會勘；建管處會後表示，停車場部分確實有違「建築法」，將要求文大限期改善，否則可處6萬到30萬元罰鍰。

文大表示，尊重相關單位決定，將依指正內容著手改善。國民黨新北市長參選人侯友宜辦公室則說，公安、消防安全等設施設備的不足之處，請北市府通知文化大學儘速改善，確保學生的住宿安全。

台北市議員簡舒培前天於臉書指出，大群館地下室使用執照原為停車場，卻遭違規使用，昨早也有3位文大學生上廣播節目，爆大群館房間沒煙霧感測器、樓梯間沒有緊急照明燈、防火門是手動非自動。

台北市政府昨天到大群館現勘後，建管處使用科股長楊景程表示，大群館停車場有15個停車位，其中有2個作為非停車場用途，一個用來放置洗衣機，另一個隔作儲藏室。北市府認定此舉違反「建築法」，將發函限期文大15天內改善，屆期未改善可處6萬到30萬元罰鍰。

消防局火災預防科股長黃建華表示，會勘結果均符合相關法令，但有建議每個房間加裝住警器。

針對是否違反「都市計畫法」，都發局建管科正工程司高國峰表示，6月20日已要求文大在10天內陳述意見，期限為7月2日；未來會根據文大的回覆及昨會勘結果做綜合研判。

文大：依指示與規定改善

文大回應表示，經會勘後證明，該館相關消防安全完全符合規定，僅停車位使用有爭議，未來將待台北市政府公文來函後，依指示與規定改善。至於宿舍大樓的分區使用是否違法問題，文大則將依都發局函文於7月2日前儘速函覆。

文大也指出，洗衣機是可移動設施，7年多來4次安檢過關，並向都發局申報，質疑前後認定有出入，也表明，該館地下停車場未開放停車使用，不影響防空避難用途。

對於土地使用分區相關疑義，侯友宜辦公室表示，過去21年皆合法使用，若台北市政府要重新認定，必須對社會大眾解釋清楚，不要因選舉因素而改變認定。