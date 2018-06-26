宮廷劇再現？菊后掌控小英？丁：柯是鰲拜嗎...

2018-06-26 07:36

柯談白綠破局 影射陳菊及新潮流作梗

〔記者沈佩瑤、鍾泓良、邱燕玲／台北報導〕本報報導，台北市長柯文哲上週拜訪立法院前院長王金平，談及昔日盟友民進黨不挺他，還以「小英現在是被太后、太子掌控」，暗指太后是總統府秘書長陳菊、太子是新潮流。柯昨受訪未否認說過「太后、太子」等語，但頻打太極不願正面回應。柯文哲競選對手、國民黨台北市長參選人丁守中則譏諷說：「那柯文哲是鰲拜嗎？」是在大清皇朝干政的大官，柯很明顯想要分化民進黨。

柯：私底下聊天

柯文哲坦言上週確實有去拜訪王金平，也未否認說過「太后、太子」等語，但對媒體輪番追問，一度脫口「不告訴你」，最後僅以「私底下聊天的話，轉一手再轉一手」草草回應。

柯文哲強調，王金平像是中華民國現代史的活字典，他勸王應該要做口述歷史，「至於媒體其他寫得就有點誇大了！」

媒體追問總統意志是否被綁架？柯則說，留給晚上政論節目去討論。至於蔡總統是否還支持他？柯文哲坦言「我不曉得」，並說每個政黨都有派系問題，「這也沒辦法，我們就且戰且走，朋友要多、敵人要少，設法去爭取。」

對於台北市觀傳局前局長簡余晏日前痛批柯「白色力量變成暗黑力量」，台北市政府前副秘書長李文英受訪也稱「簡說出很多人的心聲」，還抨擊柯戴上權力的魔戒墮落了。

柯文哲對此回應說，「其實也還好」，台北市政府公開透明，「我都說是電子顯微鏡在看」，他本來就沒有政黨財團。至於有沒有檢討常被舊部屬攻擊？柯反酸，應該倒過來想，如果一直都適應良好，就會繼續做下去了。

王金平昨受訪時，對與柯的會談內容表示不便多說，柯文哲知道他全力支持丁守中，柯也沒有特別要求什麼。王金平也指出，柯是來請教過去如何處理立法院內事務，他告訴柯，一定要建立自己的信用，讓所有立委能信任，說話都能夠實現，協調各種法案與預算，才能夠順利達成。

柯文哲昨對此回應說，自己到目前為止是信用最好的人。