差點靠泊夏威夷！ 我敦睦艦主機故障 美方主動伸援

「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」傳出一度發生主機故障，美方還主動詢問是否需要靠泊夏威夷。圖為航程中演練海上加油發射撇纜槍繩。（圖：軍聞社提供）

2018-06-25 23:06

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍敦睦艦隊已於日前結束任務返回台灣，卻傳出敦睦船艦一度發生主機故障，美方還主動關切詢問是否需要靠泊夏威夷維修；海軍司令部今晚表示，故障主機當時是由海軍自力維修完成，並順利完成後續任務。

海軍司令部今晚表示 ，本次敦睦支隊航行2萬3379浬，敦訪6國，航行前本於風險管理原則，先期完善危機處理計畫，所以納編隨艦游修小組，並檢討必要攜行零附件，完全艦力自修，於通過夏威夷海域時已維修恢復正常，依計畫返國。

海軍司令部進一步指出，敦睦遠航訓練之目的期使學生在校所學理論與實務相互印證，並藉國外港口靠泊訪問，達成宣揚國威、敦睦邦交、增進軍誼及宣慰僑胞等任務。執行遠航任務前，均會擬定相關應變方案，以降低風險；橫渡太平洋期間，馬紹爾、關島、夏威夷等都是緊急應變靠泊的選項之一，支隊已自行完成修護，無須啟動應變計畫，針對美方關心，海軍表示感謝之意，未來將會更緊密的加強雙方軍事交流。