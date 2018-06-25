空污法三讀 實施空污總量管制環保署應會商經濟部

2018-06-25 21:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕為改善空氣品質、因應環境變遷，立法院臨時會院會今三讀通過「空氣污染防制法修正案」，針對環保署實施空污總量管制應否「會同」經濟部的爭議條款，立院民進黨團做出讓步，提出並三讀通過再修正動議，環保署實施空污總量管制，應「會商」經濟部報請行政院核定分期分區公告實施。

條文明定空污總量管制區和污染額度抵換機制。地方政府可由改善移動污染源減少之排放量，以及交易或拍賣取得之排放量，抵換固定污染源排放量額度。條文說明欄指出，以改善移動污染源做抵換，施行十年後停止適用。

此外，環保署應訂定空氣污染防制方案，地方政府應依環保署訂定之方案，擬定空氣污染防治計畫。地方政府擬定之計畫，應報環保署核定；並訂「好鄰居條款」，地方政府擬定空氣污染防制計畫，應考量空氣污染物流通性質，會商鄰近縣市。

條文明定，公私場所具有環保署指定公告之固定污染源，及固定污染源所使用之燃料及輔助燃料含生煤者，在設置或變更前，應符合環保署標準，取得地方政府核發之使用許可證，期滿要繼續使用者，應向地方政府提出申請展延。

針對地方政府審查許可證之展延，條文也設立地方政府不得變更許可證內容的原則，規範地方政府變更許可證內容之裁量權。

遇空氣品質嚴重惡化時，地方政府可要求燃煤發電廠降載；若致使燃氣燃料用量及排放量增量，增量部分送環保署核可後，不受原許可證登載限制，並限於一定期間適用該排除規定。

條文並提高法定罰鍰額度上限。因氣象變異或其他原因，致空氣品質有嚴重惡化，公私場所應即採取緊急防制措施，違者處2萬元以上100萬以下罰鍰；違反者為工商廠，則處到10萬元以上2000萬元以下，情結重大者得另其停工或停業。

條文明定，公私場所固定污染源排放空氣污染物，應符合排放標準，若污染物違反標準排放限值，足以損害他人生命、生體健康，處7年以下有其徒刑，得併科100萬元以上1500萬元以下罰金。

此外，修法建立「不法利益追繳與罰鍰併行」機制，若違反「空污法」規定之罰鍰所得，可追繳成為空污基金來源。為鼓勵檢舉，也增訂檢舉獎金規定，並設吹哨者條款與證人保護條款。

此外，目前空污基金一年收入約72億元，過去僅有固定污染源的收入，由中央撥6成給地方，未來來自移動污染源的空污費，也將提撥2成、約9.2億元給地方政府用於空氣污染防制事項。