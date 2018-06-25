抨擊中國打壓台灣 美國家民主基金會：樂與台灣合作

美國國家民主基金會執行長葛胥曼（左二）深信台灣絕大多數人願意挺身抵抗面對中國霸權。（記者林正堃攝）

2018-06-25 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統今出席台灣民主基金會舉辦「15周年國際會議」，此次邀請上百名國際專家及駐台大使蒞臨。美國國家民主基金會總裁葛胥曼今在主題演說中表示，台灣是世界民主倡議人士的合作夥伴；「我們遇到的每個人都很歡迎台灣的合作，在亞洲建立捍衛自由秩序的團結力量」。

會議開幕式上，蔡英文表示，「這個活動不是為了慶祝，而是台灣反思過去、現在及未來民主的機會。從蘇聯解體、拉丁美洲、亞洲與非洲許多國家相繼建立民主政體，包括台灣在內，開啟世界第三波民主化浪潮。這三十年來，歷經解嚴和落實言論自由等，台灣在今日已經是世界上最活躍的民主國家之一。」

美國國家民主基金會總裁葛胥曼（Carl Gershman）也對台灣表示肯定，他說，台灣不只是總統蔡英文所說全球的公民，台灣是追求民主價值者的啟發，是他們的合作夥伴，尤其在威權興起、部分傳統世界領袖對民主的價值也受質疑之際。

葛胥曼表示，台灣的地位很特別，「美國應該考慮到台灣的價值，將台灣視為獨特、且佔有戰略地位的民主盟友」。

對於中國企圖以經濟手段在國際上孤立台灣，葛胥曼深信這對台灣起不了作用，他明白台灣絕大多數人願意挺身抵抗面對中國霸權。