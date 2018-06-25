與姚文智同框告別「友柯議員」？林世宗：始終支持民進黨提名的人

一直被外界視為「友柯派」的議員林世宗，受訪時說，自己是民進黨員，「從頭到尾都支持民進黨提名的人，也支持會贏的人。」（記者周彥妤攝）

2018-06-25 19:01

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨與台北市長柯文哲分手後，一直被外界視為「友柯派」的議員林世宗，今天下午與民進黨市長參選人姚文智舉辦座談會，姚林兩人互動格外受關注，兩人受訪前，林對姚說「當市長的人，要站右邊」，林受訪時也說，自己是民進黨員，「從頭到尾都支持民進黨提名的人，也支持會贏的人。」

姚文智今天下午與林世宗於士林葫蘆堵舉辦座談會，兩人抵達現場，姚先戲稱自己已經很高大，但議會還有最高大的林世宗，隨後兩人與支持者握手同歡，林更對支持者說「給姚文智當選！」，兩人互稱兄弟，林開玩笑稱自己是「大哥」，姚是「小弟」，並與現場一位91歲阿嬤唱歌同樂。

姚林兩人準備受訪之際，林對姚說「當市長的人，要站右邊」。談到過去跟柯市長有交情，選舉也不得不劃分界線？林說，自己是民進黨員，從頭到尾都支持民進黨提名的人，也支持會贏的人。

林世宗說，今天地點選在這裡，很有意義，「要跟委員（姚文智）報告，自己第一次選議員時候，就得到委員給我做文宣很大支持，而且我跟他的舅舅也是老交情。

林世宗表示，這裡是姚委員選過兩次立委的選區，也是他的據點，我們想說從葫蘆堵出發，從這裡起步走，轉向北市其他選區，翻轉台北市，這是我今天用意。