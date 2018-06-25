藍委拿「超越」比「又昱」 蘇辦：侯友宜的豬隊友

2018-06-25 17:01

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，國民黨立委費鴻泰拿合法經營的超越基金會，與侯友宜夫婦為了收租、避稅而成立的「友友」、「又昱」一人公司相提並論，剛好凸顯「超越」長期關懷社會，「友友」、「又昱」只是空殼公司。

國民黨新北市長參選人侯友宜妻女持有的又昱公司，近日引發是否合法報稅疑雲，國民黨立委費鴻泰等人今天召開記者會，質疑民進黨立委違法調閱又昱報稅資料，費鴻泰還說，新聞和政論節目繞著「又昱」登記地址亂打，指控同一地址登記好幾家公司、是空殼公司，其實其他公司都跟「又昱」無關；費鴻泰反點名蘇貞昌的超越基金會，在台北市的地址設了4家公司，其中超越基金會、二三設計公司、韶光電影公司，至少3家是蘇家的，難道都沒有問題？

黃韋鈞表示，國民黨立委所提的資訊漏洞百出。首先，超越基金會的成立時間錯誤，目前的執行長也非蘇巧慧；再者，二三設計的負責人為蘇巧純，並非蘇巧慧。黃韋鈞表示，相關單位的資訊都公開透明，要指控竟連最基本的資料查證都出錯，根本是為了打烏賊戰。

黃韋鈞說，有別於「又昱」，超越基金會長期關懷社會，與各界人士辦理文教活動，二三設計有限公司及韶光電影有限公司都是合法經營，依法投保勞健保及報稅，多年來有許多作品，試問侯友宜夫婦的收租公司除了少繳稅，每年漲5%租金之外，又為社會做了什麼？國民黨立委拿兩者對比，根本是加深外界對侯友宜質疑的「豬隊友」。

至於同址的美商潘氏煤礦股份有限公司，黃韋鈞表示，與超越基金會等並無關係，根據國民黨立委公布的資料，這間公司1980年代就設立，怎會與超越基金會有關？

黃韋鈞說，超越基金會前身為「電火球文教基金會」，1999年設立於台北縣，2011年改組擴大為超越基金會，長期關注教育議題，近年主推「超越達人計畫」，網站上羅列前進校園舉辦活動超過300場，並聘有近10名專職人員。