柯P「太后太子說」 姚文智批：比我們還要政客幾倍

2018-06-25 17:01

〔記者周彥妤／台北報導〕年底台北市長選戰，民進黨與台北市長柯文哲分手，提名立委姚文智出戰。本報報導，柯日前拜會前立法院長王金平，稱總統蔡英文原本要與他合作，但因遭總統府秘書長陳菊、黨內新潮流系阻礙而破局，形容「小英現在被太后、太子掌控」。

對此，民進黨台北市長參選人姚文智表示，大家看到這個新聞都很驚訝，相信外界都看破柯的手腳；他批柯「滿腦都是政治」，「比我們這種傳統政治人物還要政客幾倍」。

姚文智：柯想鬥爭民進黨、破壞團結

媒體詢問姚文智，對於「太后太子說」，柯文哲今上午受訪不承認也不否認，似乎在打太極。姚今下午受訪說，其實有太多這樣的事情，有時講話不承認，有時講完變成「親柯人士」，有時躲在背後放話。他說，早上說過，柯文哲躲在背後鬥爭吳音寧，有時找藍的，有時找綠的，或是像今天的「太后太子說」，試圖鬥爭民進黨，搞得大家亂成一團，「口水那麼多，那就是你柯市長啊，不然是誰？」姚文智也說，柯為何不好好在市政議題著墨，三天兩頭就要做這樣的事？大家應該看破手腳。

記者問，此舉是否有意破壞民進黨團結？姚文智說，這目的應該很清楚，大家看到這個新聞都很驚訝，沒有人認為他所指涉的人是太后、或誰是太子；姚文智強調，民進黨才經過623晚會，準備整軍待發之際，就有人說這個，「滿腦子都是政治，比我們這種傳統政治人物還要政客幾倍。」