中國嚴控高校 設監視器禁與官方不同調

2018-06-25 16:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國加強吸收台灣學生赴中國高校就讀，另一方面，也加強對高校的各種監控與箝制。據指出，中國部分大學教室會設置監視器，教育部門也會派檢查組巡視員隨機到課堂旁聽，若教授在課堂中針對中央政策發表不同意見，經學生等舉報後，學校黨委書記即調閱監視器，視情要求寫下檢討報告，甚至撤職處分。

相關部門也彙整指出，包括西南財經大學副教授翟桔紅今年5月在課堂評論人大修憲，隨後遭開除黨籍與註銷教師資格；另北京師範大學副教授史傑鵬被解除教職、山東工商學院政治系主任李默海被停職、山東建築大學教授鄧相超被政府強迫退休。都與遭舉報有關，所以，目前中國大學教師多不願在課堂討論國家政策，甚至提出任何不同意見。

熟悉中國教育人士指出，習近平執政以來，加強箝制，各大學也加以配合。例如廈門大學訂有「教學事故認定與處理辦法」，禁止教學內容反對鄧小平主張之「四項基本原則」（必須堅持社會主義道路、必須堅持人民民主專政、必須堅持中國共產黨領導、必須堅持馬克思列寧主義及毛澤東思想），尤禁止出現「詆毀共產黨，損害黨的形象及國家榮譽」、「違反中國憲法，煽動民族仇恨及危害國家安全」、「傳播錯誤信息，捏造事實誹謗他人，宣傳迷信思想，違背社會公德、公序良俗及有損教師形象」等行徑。

根據可靠消息指出，中國內部也正醞釀在重點高校開設「習近平教育思想」課程，並將中共十九大精神在教育界能「落地生根」，最快明年即可列入研究生招生計畫，並要求各校視為重中之重任務。屆時赴中的台灣學生，也必須「深入研讀習思想」。

兩岸人士指出，習近平十九大後更加極權專制，除刪除國家主席任期限制、三位一體領導人可延任外，打破鄧小平「黨政分開」原則，改為黨管一切，推動大數據全境監控，實施對全民、企業、組織予以批評分，以威懾人心的「社會信用體系」，企圖以「全知全能的老大哥，掌控人民一言一行」。在教育方面，更不允許高校教學出現與官方主調不一致的聲音。