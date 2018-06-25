因為這件事 藍營美女立委讚賴揆

2018-06-25 15:50

〔記者林良昇／台北報導〕「科學園區設置管理條例」修正案日前在立法院三讀通過，國民黨立委許淑華其提案修法內容關注園區內既存宿舍問題，修法原因在於中興新村因馬政府時期的「愛台十二建設」被列為科學園區，造成住戶居住問題，經歷國民黨執政無法達成的，反而民進黨的閣揆更重視。

行政院提出的促進新創、活化園區土地資源「科學園區設置管理條例」修正案在教育文化委員會討論期間，非教文委員會且難跟科學園區有聯想的許淑華，不但提出修法，還積極在委員會說明提案。

科學園區員工宿舍規定，原規定員工宿舍需以租與「園區從業人員」為限，非園區從業人員無法入住，許淑華提出的修法則新增「園區設置前既存宿舍，不在此限」，放寬入住限制。

許淑華關注的原因在於，其選區南投中興新村200多公頃土地，事實上竟是由科技部所管的科學園區；許淑華解釋，馬政府時期推動「愛台十二項建設」，設立中興新村高等研究園區，由科技部依「科學園區設置管理條例」管理，但宿舍規定僅能給園區員工居住，園區內有336戶現有住戶遭中科管理局追討，並發存證信函。

前總統馬英九在第一任期期間提出「愛台十二項建設」，其中中興新村被規劃為「中興新村高等研究園區」，但因廠商進駐率低，被稱為全台最大蚊子館。

許淑華說明，中興新村目前分成北、中、南3核心，都是由科技部管理，其中北核心是政府辦公廳舍、南核心是高等研究園區中心、中核心則都是宿舍區，有較多住民因為科學園區的設置而產生問題。

為了解決中興新村全區都在科學園區範圍內導致發展受限的問題，行政院也在今年1月5日核定「中興園區籌設計畫（第二次修正）」，將科學園區範圍調整至南核心區，既有宿舍區已不在園區範圍內，而中科管理局已暫緩進行訴訟排除作業，待中興新村活化政策後政策後在行辦理。

許淑華表示，她從馬政府時期的前行政院長毛治國開始就關心這議題，這個問題大家只由國家、政府角度看，但沒有人注意到住戶問題，相較於歷任閣揆，她可以看到賴清德比較積極關心、重視，還去了中興新村2次，她願意給行政院多一點空間來解決問題。