施壓索「又昱」報稅資料？ 林俊憲駁：藍委憑空抹黑

2018-06-25 15:32

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍風暴，又昱公司遭外界質疑，國民黨團首席副書記長曾銘宗、立委賴士葆、費鴻泰今爆料，某民進黨南部林姓立委施壓財政部官員索取又昱屬於個資的報稅資料，遭影射的民進黨立委林俊憲下午表示，他是提供又昱涉嫌逃漏稅的資料給國稅局官員檢舉，藍委的說法是憑空抹黑，除非侯是心裡有鬼才怕檢驗嗎？

侯友宜身陷文化大學宿舍風暴，國民黨主席吳敦義下令「火力支援」，國民黨團今早召開記者會，爆料某民進黨林姓立委施壓財政部索取又昱公司的報稅資料，遭影射的林俊憲今下午與民進黨台北市議員王威中召開記者會大反擊。

林俊憲表示，6月19日當天，王威中辦公室整理又昱涉嫌逃漏稅的相關資料到他辦公室，他邀請國稅局官員到立院，提供資料給國稅局調查，「曾、泰、葆」3人卻憑空抹黑，胡說八道，利用在立院的言論免責權，是「豬隊友」，難道侯心裡有鬼，稅務真的有問題，不能檢驗嗎？

王威中則指出，他6月19日下午到監察院向值日監委陳情，懷疑侯友宜和他家族涉嫌逃漏稅，也到林俊憲辦公室提供資料給國稅局陳情，而相關資料都是他的辦公室透過政府網站反覆比對得出，是他提供資料，而非向官員要資料。

王威中強調，他明天會在台北市議會召開記者會，提供更多資料質疑侯友宜涉嫌逃漏稅﹔請不要再找官員關說，不要找立委扭曲黑白，把陳情檢舉人說成是索取資料的人。