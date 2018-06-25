秦良丰醒後說對不起 秦父淚崩：感謝老天把兒子還給我

秦父談到兒子秦良丰忍不住淚崩，數度拭淚。（記者歐素美攝）

2018-06-25 15:00

〔記者歐素美／台中報導〕傘兵秦良丰在童綜合醫院住院40天，今天轉到台北三軍總醫院，童綜合醫院今天下午召開記者會說明秦良丰的病況，主治醫師金若屏表示，秦良丰呼吸狀況穩定進步，四肢活動明顯改善，很樂觀，未來半年是觀察期；秦父則提到這40天的過程「都是煎熬」，但從煎熬到喜悅，樂觀面對未來，感謝醫護、軍方人員及全國民眾等關心，心中充滿感謝。

秦父提到秦良丰醒來後，要爸媽抱抱他，隔天並以唇音說出「爸爸，對不起…」忍不住淚崩，數度哽咽流淚無法言語，待心情平復後才說話，他知道「兒子沒有怪罪任何一個人，是用感恩的心看待這件事情，謝謝大家為兒子加油集氣，謝謝大家，謝謝」。

秦父說，兒子醒來後，他知道老天把兒子還給他，所以決定和太太以平靜及感恩的心面對這件意外。感謝每一個人，每一位醫護及軍方人員及全國民眾，甚至包括住在美國的華僑都寫信安慰良丰。他跟兒子說「未來的路不管怎麼難走，爸爸媽媽一定陪在你旁邊，我們一起奮鬥、一起努力一起哭」。秦父也說從未想過是否後悔讓兒子當傘兵，「我只想未來要怎麼走」。

童綜合醫院副院長遲景上說，秦良丰是高位頸椎受傷，會影響呼吸及肢體的動作，過程中從緊急神經受傷、亞急性期、現在進入慢性期，在這段期間院方借助營養將其神經細成長環境做一個輔助療法，其意識完全清楚、眼睛可左右動，藉肢體語言可做一些表達，可以抬頭，左右下肢可動，上肢影響比較明顯，目前食指可動，肩膀可水平移動，良丰很重視軍中同袍，心靈對脊椎損傷照顧非常重要，可以改變神經細胞的環境，轉院到三總可獲得軍中同袍的協助，這是很好的時機。

國防部副部長張冠群則說，良丰經過39天的醫療方今天是第40天，這40天是良丰這一生最艱難的一段期間，在國人關心期盼下，病床上的良丰也展現特戰精神，堅強挺過步步難關，感謝童綜合醫院的全力支持。

陸勤部軍醫處長查岱龍表示，三總是台灣唯一的軍方醫學中心，設備能量及醫療經驗，對脊髓病患都有很好的治療經驗，後續的復健會持續進行，讓良丰有更好的醫療上的照顧。