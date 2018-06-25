許立明接任代理市長後 首度赴日招商

2018-06-25 14:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕許立明接任高雄市代理市長後，今天首度飛往日本招商，行銷亞洲新灣區與和發產業園區的投資環境，吸引近百家日商企業參與。

日商是高雄重要的外資企業，目前累計有206家日資企業投資高雄，家數居高雄外商之冠，投資金額更達台幣477億元。

為鼓勵日商繼續投資高雄，許立明率市府團隊赴日本招商考察。今天上午於日本東京竹芝海濱飯店，舉辦「高雄in Tokyo招商大會」。

高雄市經發局長李怡德強調，日商為高雄占比最高的外資企業，是高雄極重要的商貿夥伴。他也說明高市府近年透過港灣改造，帶動城市轉型，亞洲新灣區重大建設已相繼完成，其中的特貿3、特貿5C等開發基地，深具投資潛力。

此外，適合製造業進駐的和發產業園區正全力趕工，市府除成立單一窗口解決投資問題，另提供研發與移居津貼等補助，適合日商投資設廠。

許立明則表示，高雄與日本淵源深厚，高市府正全力打造亞洲新灣區，推動數位文創、會展觀光等新興產業，讓高雄成為更宜居宜遊的國際都會，期盼日商前來投資開發與設立公司、工廠，創造台日雙贏局面。

參加招商大會的日籍企業近百家，涵蓋生技醫療、金融保險、通訊電子等領域，與會者對於投資高雄表達高度興趣，發問踴躍。