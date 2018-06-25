把用戶當提款機？ 瓦斯計量表收費不合理

2018-06-25 13:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕把用戶當提款機？台中市議員張立傑今天指出，欣中、欣彰、欣林天然氣公司每月向用戶收取瓦斯計量表費用，收費浮濫不合理，收費應法制化。市府回應，將向經濟部能源局建議再審慎評估收費作法，盼找到更佳、更完善的收費方式。

市議員張立傑、張滄沂、尤碧鈴聯合質詢時，張立傑指出，欣中、欣彰每個月向用戶收取40元，欣林收60元或100元，作為裝置瓦斯計量表的固定費用，收費浮濫，標準不一，尤其這筆錢每個月收，到底要收多久？總共要收多少錢？民眾渾然不知，天然氣公司應向社會大眾說明。

張立傑也比喻說，就像民眾到市場買東西，須自備磅秤，否則加收磅秤使用費，合理嗎？天然氣是獨佔公用事業，民眾使用瓦斯別無選擇，是弱勢消費者，不能毫無保護任人宰割，市府應了解瓦斯計量表購進經費，並研究各項收費法制化，維護市民權益。

經發局長呂曜志說，能源局自95年1月1日取消基本度數改為實施基本費，一直沿用至今，而台中市欣中、欣彰、欣林3家天然氣公司的收費也是依據能源局實施的制度進行收費。

現行天然氣費收費採基本費與從量費收取，基本費的計費成本包括表外管汰換、計量表成本、抄表、定期安全檢查及資訊提供等；而微電腦瓦斯表成本較高，因此使用微電腦瓦斯表用戶的每月基本費，較使用機械表的用戶多出40至340元不等，造成收費不一致情形。

呂曜志表示，將建議能源局再審慎評估原收費作法是否公平，或評估是否有更佳收費方案，讓全國天然氣公司進行一致性調整。