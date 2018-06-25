柯P稱「小英被太后太子掌控」 梁文傑轟：陰謀論看事情

2018-06-25 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕年底台北市長選戰，藍、綠兩黨分別派出丁守中、姚文智對決現任市長柯文哲，而柯文哲上週二（19日）拜會前立法院長、國民黨立委王金平時談到，與民進黨合作會破局，是因為「小英現在是被太后、太子掌控」，暗指「太后是陳菊、太子是新潮流」。對此，台北市議員梁文傑砲轟，柯文哲整天只用陰謀論看事情，至今還是不知道為什麼民進黨要跟他分手。

本報報導，柯文哲對於選情看得很開，日前拜會前立法院長王金平時也再次表示，「沒選上就回去當醫生」。柯文哲也提到，他認為這次選戰蔡總統原本是支持他、要和他合作，之所以會破局是因為總統府秘書長陳菊和民進黨新潮流系的反對，並形容「小英被太后、太子掌控」，暗指陳菊、新潮流是太后和太子。

對此，民進黨新潮流、北市議員梁文傑在臉書開炮，批評柯文哲自以為了解民進黨，「整天用陰謀論看事情，看來他至今還是不知道為什麼民進黨要跟他分手。」他指出，「陰謀論」的特性是不接受眼前簡單的事實，卻要苦苦相信更複雜難明的解釋，而柯文哲被分手的簡單事實是，他的言行實在搞到民進黨內沒有人敢挺他，就連原本挺他的蔡總統也不敢；柯文哲以為他「被分手」是因為民進黨內派系之爭，「其實是各派系的高度共識」。