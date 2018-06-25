侯友宜授證29區競選幹部 高喊正派價值

侯友宜授證給29區競選總部幹部，現場展現出團結、熱烈氣氛。（記者何玉華攝）

2018-06-25 12:55

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天為29區競選幹部授證，侯友宜說，這是他走向政治舞台的第一戰，需要更多力量站出來幫他，他以自己38年的公務生涯、14個職務的經歷，「見過地獄的人」，怎麼會因為幾句抹黑就退縮、害怕、徬徨，要對手「有本事衝著侯友宜來」。

侯友宜聘請各區資深里長、黨部要員擔任競選總部主委、總幹事、後援會會長，一一授證，會後致詞時表示，他先深深一鞠躬，向在場的人士表達感謝，提到他過去打過無數場槍戰、破獲許多刑案，都是因為有很棒的團隊協助，這是他踏上政治舞台的第一戰，需要更多力量站出來幫他。

他說，選舉是選一個為民服務的價值，他從擔任警察至今，都是問心無愧、坦蕩蕩，經歷14個職務，不只是出生入死，還要經過所有人檢驗，包括曾經當過他的長官，不管以前的民進黨、黨外，都任用過他，「我侯友宜什麼人，大家很清楚」，一路走來，就是正派、正直、正向能量，不怕任何人給他挑戰。

侯友宜說，他是「見過地獄的人，不會因幾句抹黑就退縮、害怕、徬徨，惶恐，「有本事衝著侯友宜來，侯友宜是光明磊落的漢子」；現在是他人生第一戰，集合大家起風的時候，選舉是選一個能夠作為人民標竿的市長，選一個價值，要讓正派的人出來做，不是選「烏魯木齊」的人。

侯友宜說，當民進黨集全黨、全國資源將他列為首要目標，希望所有競選總部幹部，當他的後盾資源，「保住新北、國民黨才有可能重返執政；議員要過半，我才能好好執政」。