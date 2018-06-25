徐欣瑩：從未想過退 要選就奮戰到底

2018-06-25 12:26

〔記者邱燕玲／台北報導〕有意角逐新竹縣長的國民黨參選人楊文科、民國黨主席徐欣瑩兩人到底會不會整合？會不會有人退選？徐欣瑩上午接受POP Radio《POP搶先爆》主持人黃光芹訪問時表示，「從未想過退這件事，既然要選就奮戰到底」。

外傳國民黨要與徐欣瑩做二階段民調整合？徐強調「從來沒有」，她一直朝向勝選目標穩定往前，也多次表示參選到底，「若有任何政黨、團體、個人支持我都非常歡迎」。至於楊文科退選的可能性？徐說，「我沒去設想，不管最後是4人、3人、2人參選，我都參選到底」。

徐欣瑩指出，國民黨內部如何決定，是他們的家務事，她不便評論，「若國民黨覺得徐欣瑩不錯，可帶領竹縣前進，國民黨要讓民眾好，這樣也很好」，她應是各參選人中最有政治歷練資歷的，「如果國民黨有此打算，我樂觀其成，大家一起為新竹縣、為台灣」。

主持人追問「未來會不會是你邊緣化楊文科？你與民進黨對決？」徐表示「不能預測」。

對於其他對手，徐欣瑩說，她對楊文科不熟悉，她當議員時他不在竹縣，她當立委他剛回新竹，楊沒有民意代表基礎；民進黨新竹縣長參選人鄭朝方則是對藝術表演有天份，唱歌很好聽，「抖音抖得不錯」。

對於妙天有無出馬勸徐顧全大局？徐欣瑩表示「從來沒有」，而國民黨主席吳敦義和妙天有無互動，她不清楚，也無權過問。

對於台北市長柯文哲的助選，徐表示，柯有高人氣，「他在新竹縣長就是全力支持我」，至於對她是不是有幫助？她認為在選民心中自有看法，但票沒開出前，很難推估。

徐欣瑩說，她和柯P都是非典型政治人物，希望跳脫藍綠框架，他們兩人不是走輕鬆的路，是走對人民有利的路，很辛苦；「其實柯文哲若稍微對民進黨示好，民進黨就會禮讓他，他會很輕鬆；我不離開國民黨，也會好選一點」，走中道路不容易，也算是一種開創。