未否認說過太后、太子 柯P：每個政黨都有派系問題

台北市長柯文哲上週拜訪前立法院長王金平，談到昔日盟友民進黨不挺他，還以「小英現在是被太后、太子掌控」，暗指「太后是陳菊、太子是新潮流」。（記者方賓照攝）

2018-06-25 12:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，台北市長柯文哲被民進黨「分手」後，似乎對自己選情也看得很開，上週拜訪前立法院長王金平，不但再次說選不上就回去當醫生，談到昔日盟友民進黨不挺他，還以「小英現在是被太后、太子掌控」，暗指「太后是陳菊、太子是新潮流」。

上午柯文哲出席「永春陂濕地公園」設施營造及改善工程（第二期）動土典禮後受訪，坦言上週確實有去拜訪王金平，因為年底登場的醫療生技展，有多達一千四百多攤，規模很大，需要北市府幫忙宣傳。

柯未否認說過「太后、、太子」等語，但頻打馬虎眼不願正面回應，還顧左右言他說，王金平就像是中華民國現代史的活字典，他勸王口述歷史應該要趕快做，「至於媒體其他寫的就有點誇大了」。

面對媒體仍輪番追問，一度脫口「不告訴你」，最後也僅以「私底下聊天的話，轉一手再轉一手」，草草帶過。

對於認為蔡總統是否還支持自己，柯文哲坦言「我不曉得」，並說每個政黨都有派系問題，「這也沒辦法，我們就且戰且走，朋友要多、敵人要少，設法去爭取」。

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