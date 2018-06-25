台澳難民轉診合作惹議 澳：安排都經病患同意

2018-06-25 11:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣政府與澳洲簽署合作備忘錄，安排需要緊急醫療的諾魯難民轉診來台，但澳媒批評澳洲此舉是為了不讓難民在澳洲居留，而與沒有難民法規的台灣合作。澳洲駐台辦事處今天表示，難民來台轉診後返回諾魯，「所有病患都是自願同意」。

澳洲媒體上週批評澳洲政府，為了不讓難民在澳洲就醫後居留，而與沒有難民法規的台灣合作簽署「秘密協議」，避免諾魯拘留營（Nauru Detention Center）的難民到澳洲本土就醫後，向澳洲法院申請留在境內定居。

外交部發言人李憲章昨對此表示，健康是基本人權，澳洲政府考量我國醫衛水準以及台灣和諾魯的醫療合作多年，去年9月與我簽訂合作備忘錄，計畫自今年1月實施，至今已提供10餘名急重症病患有效醫療照護。

澳洲駐台辦事處今天則回應說，台灣優質醫療服務與國際醫衛貢獻獲全球好評，台灣與諾魯的醫療合作計畫行之有年，澳洲感謝台灣為諾魯的醫療轉診者所提供的優質醫療服務。

澳洲辦事處說明台澳合作備忘錄一案指出，在醫療轉診的安排下，在諾魯進行「區域處理」中的病患可以獲得諾魯當地無法提供的專科醫療服務。而在轉診到台灣之前，「所有病患都自願同意在台灣接受醫療服務，也同意在出院後回去諾魯』。