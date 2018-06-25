選情預測看好連任 林佳龍：做就對了

「做就對了！」爭取連任的林佳龍強調，要自己跟自己賽跑，全力衝刺、展現政績，讓人民有感。（記者黃鐘山攝）

2018-06-25 11:45

〔記者黃鐘山／台中報導〕「未來事件交易所」最新預測，爭取連任的台中市長林佳龍看好度大幅領先對手盧秀燕。林佳龍今受訪表示，感謝市民支持，民調各種指標市府會做為參考，並強調要自己跟自己賽跑，全力衝刺、展現政績，讓人民有感，「做就對了」。

林佳龍說，對於民調指標顯示他的支持度與看好度維持領先，要先感謝社會大眾對台中的支持，這也與市府逐漸展現出來的政績有關，水利工程方面，綠川、柳川整治成功；交通建設方面，成功向中央爭取支持捷運藍線、捷運綠線工程等。

他擔任市長後，沒有廢除BRT公車站和車輛，而是透過修正BRT，並改成優化公車專用道，成功改善台灣大道交通，中央也因此核定捷運藍線；而台中包括山手線、捷運綠線延伸彰化、捷運藍線等交通路網，會是台中發展關鍵，將奠定台中未來3、50年的基礎。

他也說，目前還未看到對手對台中交通的具體政見，前市府規劃推動6條BRT，經費高達200多億元，現在盧委員對交通的政見如果是要恢復過去6條BRT，而放棄好不容易爭取到的捷運藍線，或是支持市府推動的大台中捷運路網，他認為盧委員應該說清楚，不應再迴避，這也將會是市民選擇市長的關鍵議題。

至於空污問題，他全面推動空氣品質改善，也獲得一些成果，例如今年是這7年來空品最好的1年，而今年上半年PM2.5也比全國平均好，這些都是公開監測的資料。他也期望對手多提出建設性的政見，不要再有抹黑批評。