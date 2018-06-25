防堵「反民主力量」擴散 總統籲理念相近國家團結

蔡英文總統出席台灣民主基金會15週年開幕典禮並致詞。（記者林正堃攝）

2018-06-25 10:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國持續打壓台灣，總統蔡英文今天在1場國際會議中再次向全世界理念相近的國家喊話說，若我們沒有站在一起，這些反民主的力量就會擴散，我們需要一同對抗這樣「不必要的經濟、政治和軍事威脅」，才能捍衛民主價值。

台灣民主基金會今天舉辦「15周年國際會議」，邀集上百名歐美及亞洲各國促進民主進步的專家學者與會，總統蔡英文出席開幕式並致詞。蔡總統說，民主基金會15週年活動不僅是為了慶祝，更是我方反思過去、現在及未來民主的機會，世界走過第3波民主化，從蘇聯解體、拉丁美洲、亞洲及非洲多國相繼建立民主國家，包括台灣在內，30年來經歷解除戒嚴及落實言論自由等過程，今日台灣是世界上最蓬勃的民主國家之一。

蔡總統說，台灣的民主社會還很年輕，還能變得更好，民主是尊重差異，包括不同意識形態和信仰的人。民主也是藉由理解、對話和建立共識來設法消弭分歧，讓我們一起繼續前進。但蔡總統話鋒一轉說，民主可以前進、也可以倒退，多份國際組織報告指出專制政權發揮「銳實力」，利用自由開放的社會推動議程，控制審查資訊，並破壞我們的民主政體。

面對反民主力量的威脅，蔡總統說，過去2年中國逐漸對我們民主的生活方式升高施壓，並在國際上壓縮台灣生存空間，她向理念相近國家喊話說，若我們不站在一起、一起行動，這些反民主的力量就會擴散。蔡總統強調，如今只有理念相近國家站在一起，才能對抗這些「不必要的經濟、政治和軍事威脅」，也才能夠捍衛我們共同希望維護的價值。

總統引用西諺說「自由的代價是恆久的警惕」，此時此刻尤是如此，因為歷史的進程不總是確保民主的前進，呼籲世界民主國家一起採取行動，確保民主持續形塑我們未來的世界，「走回頭路不是台灣的選項」。外交部長、民主基金會副董事長吳釗燮致詞時也提到，世界各地的民主價值正面臨威權挑戰，台灣此時更需和全球連結，與理念相近國家結盟更顯重要，民主基金會也在此間扮演領導角色。

美國國家民主基金會執行長葛胥曼（Carl Gershman）在專題演講中說，他與各國人士交流，感受到全球人士深切關切中國崛起對民主自由發展造成的負面影響；他強調台灣「擁有獨特的聲音」，是民主同盟不可思議的模範，也激勵世界上、尤其是亞洲其他國家發展中的民主進程，而這樣的角色在中國持續擴張時更加重要。

座談會主題包括「全球脈絡下的民主與自由倡議」、「亞洲脈絡下民主與自由面臨的威脅」、「民主vs.價值與意識型態的競爭」、「從歐洲觀點談全球民主展望」

印度基金會董事Alok Bansal、印度志願行動網絡執行長Harshvrat Jaitli、日本非政府組織國際合作中心董事長谷山博史、美國國家民主研究院政黨計畫處處長Ivan Doherty、捷克公元兩千論壇基金會執行長Jakub Klepal、德國腓特烈瑙曼基金會準主席Karl-Heinz Paqué、韓國民主基金會董事長Monk Jisun等多名國際專家學者及駐台大使出席盛會。