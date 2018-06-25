藍委控綠委施壓財政部 調又昱公司報稅機密資料

2018-06-25 10:35

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍風暴，又昱公司遭外界質疑，國民黨今進行反擊，國民黨團首席副書記長曾銘宗爆料，某民進黨南部林姓立委施壓財政部高層官員，要求提供又昱公司10年的報稅資料，曾質疑，繳稅資料屬於個資，立委和財部目無法紀，應出面說明清楚。

侯友宜陷入文化大學宿舍爭議遭猛打，國民黨也進行反擊，立院國民黨團今早召開記者會，曾銘宗爆料，民進黨一位非財政委員會的南部林姓立委施壓財政部高層官員，在6月19日要求又昱公司10年的報稅資料，而報稅資料屬於個資，立委和官員目無法紀，介入新北市長選舉。

國民黨立委賴士葆表示，納稅資料要絕對機密，如立委要資料，只能做統計、教學、研究監督之用，並要去識別化；洩漏稅籍個資，依照相關法律，財政部官員已違反稅捐稽徵法、公務員服務法、刑法洩密罪，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金等。

賴士葆說，他要求財政部一天內公開出面說明，是不是配合執政黨透過違法手段，全面追殺在野黨的候選人，他也要求立院秘書處，對於6月19日當天的進出人員錄影帶不可消磁，保全資料，不可以配合選舉做政治操作。

國民黨立委費鴻泰批評，一到了選舉，政治黑手就用查稅的方式去打擊異己，用這種方式讓大眾有寒蟬效應，政府用公權力介入選舉，選舉選到這種程度，會遭到天譴。

曾銘宗則說，他今天不點名該洩漏報稅資料的財政部官員，給其一天說明，若不說明，不排除把該高層官員移送監察院、檢調調查，他也要求兼任民進黨主席的蔡英文總統、行政院長賴清德查清楚林姓立委作為，林姓立委也要在一天內公開說明。