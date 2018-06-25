空劍二飛彈測試成功 明年有望進行全實彈測試

空軍「奔劍專案」的空劍二飛彈順利完成測試，明年將進入全彈作戰測試。圖為IDF戰機掛載天劍二型飛彈。（資料照）

2018-06-25 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕中科院先前進行飛彈驗證時接連出包，空軍「神斧專案」的萬劍彈以及海軍「定海計劃」的海劍二飛彈驗證都出現問題，不過近期空軍「奔劍專案」的空劍二飛彈順利完成測試，明年將進入全彈作戰測試。

根據《上報》報導，空劍二飛彈由空軍IDF戰機掛載，「奔劍專案」則是著重於空劍二飛彈的性能提升，空劍二飛彈原規劃在漢光演習的聯合制空精準射擊項目中，但F-16戰機飛官吳彥霆在演習首日不幸撞山殉職，空中射擊項目於是先行暫停，而漢光演習實兵操演結束後，空軍才立刻安排這空劍二飛彈測試。

而在測試中，兩枚空劍二飛彈都順利射擊，其中「奔劍專案」升級的空劍二飛彈，進行各項抗干擾的測試後除了達到原訂百公里的射程外，多項測試也都達到要求，若一切順利，明年將可以進行全實彈的作戰測試。

目前空軍所有的IDF戰機已完成「翔展專案」性能提升，轉型為「聯合反制載台」，不僅強化空中作戰力量，對地攻擊也獲得「神斧專案」的萬劍彈加強，IDF戰機掛載的中程空對空飛彈數量從原先的2枚增加到4枚。