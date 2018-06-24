向中國喊話 李登輝：台灣不會是你的敵人

2018-06-24 22:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕正在日本沖繩訪問的前總統李登輝今晚在琉球台僑晚宴上發表約10分鐘日語演說，他向中國政府喊話表示：「台灣不會是你的敵人，現在不是，以後也不是。而你最大的敵人，則是『真民主 』、『真自由』。而台灣正是這個真民主，真自由的代名詞而已。」李登輝並說，有一天台灣將以自己的名字走進國際社會。

李登輝致詞表示，如果亞洲各國都能像台日這樣友好正面的互動，世界必定是美好、和平的，但現在的亞洲存在一個極大極不穩定的因素。

李登輝表示，中國在進入21世紀以來，在經濟、政治、軍事、科技等各方面強勢崛起。然而，中國的崛起是「霸權」，不是民主自由的文明。中國在亞洲帶來動盪，讓周邊國家的安全受到威脅，中國是亞洲局勢裡最不穩定的因素。

李登輝表示，中國提出的「一帶一路」計畫是一個野心勃勃的霸權計畫，這套計畫將讓很多國家淪為中國的經濟殖民地。

李登輝表示，中國蠻橫霸道，台灣是感受最深的，尤其中國至少有1000多枚飛彈瞄準台灣，常有大量戰機船艦編隊繞台，以武力恫嚇台灣。在外交上，用各種手段，挖台灣的邦交國，阻擾台灣參與國際組織。

李登輝表示，在經濟上，中國從台灣廠商獵取高端技術，挖角台灣各種人才，還要那些台商放棄自主的政治思想，甚至宣誓效忠中共。中國利用金、權、色收買台灣同胞成為 中國同路人，在內部分化與顛覆。

李登輝指出，中國用「中國夢」宣揚大中華思想； 又用「九二共識」的說詞箝制台灣政經發展，種種「文攻武嚇」、「以武促統」、「以商逼政」、「收買分化 」戲碼不斷上演，最終目的就是要併吞台灣，完成所謂的中國統一。

李登輝表示，我們不怕中共刻意矮化台灣，反而我們不能在內心當中，自我矮化。他知道有些人，被大中華思想困住，失去自我，失去盼望，不知何去何從。反而屈服於中共霸權，被短視近利收買。

李登輝抨擊，中國政權悖離人類民主自由的價值，以富強繁榮的假象宣傳，編織一個「偉大的中國夢」來欺騙及 愚弄中國人民，達到維繫中共專制政權的目的，對內一 切的作為，均是以維持政權穩定為目標。

他說，如何為中國人民奠定永久的民主與自由、為 全體中國人民追求永遠的幸福，才是中國政府應當積極 思考的。中國若想成世界強國，絕非輸出霸權，而是應 該輸出普世價值的文明。

李登輝說表示，台灣的民主與自由已成為全世界稱道的典範，相信台灣只要維持持續的追求、落實、深化民 主與自由的狀態，不必擔憂外來所有的欺壓與干擾，終有一天，將以自已的名字走進國際社會。