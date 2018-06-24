赴琉球悼念台灣人戰亡者 李登輝題字揭碑

2018-06-24 22:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕正在日本沖繩訪問的前總統李登輝今天參加沖繩二戰時台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式，李登輝並在慰靈碑上提了「為國作見證 」5字。李登輝表示，人類從歷史中學到教訓，人類之所以偉大的其中一個理由是因為具有學習能力。人類能夠學習是因為有前人給我們樹立的榜樣，用他們的生命為歷史作見證，也因為他們的榜樣與見證，讓後人學到教訓，知所選擇。

李登輝強調，只有和平、自由、民主，讓人類永遠偉大。願大家都來為生命的寶貴做見證，把和平、自由、民主，一代一代傳承下去，讓人類文明，持續偉大。

95歲的李登輝應那霸市日本台灣和平基金會理事長西田健次郎的邀請訪問沖繩那霸市，今天下午前往沖繩縣糸滿市摩文仁之丘，出席台灣人戰亡者慰靈碑開幕儀式。李登輝夫人曾文惠、駐日代表謝長廷、內閣府大臣輔佐官島尻安伊子等人出席。

李登輝致詞表示，戰爭恐怖且無情，許多寶貴生命就此犧牲，1945年2月沖繩島戰役前，有一批從台灣基隆等地調度的約900噸台灣白米，運到沖繩，分送沖繩軍民使用，順利拯救數以萬計沖繩軍民性命。

他說，在慰靈碑上，可看到有34位台灣籍死難者，也許是他們，其中有人參與此次運送的行動。李登輝說，身為台灣人，他熱愛他的國家，將畢生所學貢獻在他所熱愛的台灣土地上，一生中因為戰爭見證太多的磨難，更因為戰爭見證為了生存應如何積極面對生命。