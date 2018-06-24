柯文哲嗆簡余晏 前副秘書長：權力魔戒讓柯墮落了

2018-06-24 21:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智前晚舉辦造勢晚會，北市觀傳局前局長簡余晏現身怒轟現任市長柯文哲白色力量變成暗黑力量，還爆料柯常在市政內部會議大罵民進黨，甚至自誇「我出來罵，民進黨就倒了」。柯今早受訪時被問簡余晏批評，臉色一沉反嗆，「難道那些暗黑力量是妳（指簡余晏）在指揮的嗎。」讓不少議員痛批柯文哲身為市長，應該要自我反省，而市府前副秘書長李文英更忍不住跳出來重砲抨擊，戴上權力的魔戒，讓柯墮落了。

「簡余晏說出很多人的心聲」，李文英語氣激動表示，柯明明可以走中道，卻偏偏喜歡邪門歪道，「暗黑的人都會說自己是正當」，柯曾說權力就像魔戒，而他戴上後不但隨之墮落，也變得傲慢，獨斷獨行、一人獨大，蔡壁如則是完全執行柯的意志。

李文英痛心說，柯只要理虧就會把事情推給藍綠惡鬥，她曾捫心自問：「我們真的有在藍綠惡鬥嗎？」後轉念，政黨政治在民主國家中是很重要的，政黨政治才會讓國家前進，一人獨大就會變成沒有節制。

對於柯文哲回嗆簡余晏，民進黨市議員王威中認為，柯應該要去面對自己心直口快這特性，並承擔衍生出來的好跟壞，不能說好的部分理所當然，壞的就怨天尤人，何況柯每天都有充足的媒體版面，若真的覺得被曲解可以解釋清楚就好。

市議員簡舒培直言，「如果市府真有暗黑力量，柯也是頭頭啊！」怎麼會不去澄清，反而這樣回答，況且簡余晏跟隨柯多年，若不是看到白色力量變調，何必離開？

新黨北市議員陳彥伯也指，簡若真的看到什麼暗黑部分，乾脆全部掀出來、講清楚，否則這樣批柯有點不厚道，但柯也應該要檢討，為什麼資深閣員要跳出來砲轟他。