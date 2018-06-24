重要軍職大幅異動！國安局主祕陳進廣空降軍情局長

2018-06-24 19:29

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方重要軍職首長有大幅調整，據指出，軍情局長劉德良中將屆齡，將在七月一日退伍，內定由國安局主任祕書陳進廣中將接任，也創下軍情局長職務首度由國安局人馬空降的記錄。

此外，國防部體系有多位中將級將領異動，金防部指揮官郝以知中將擔任現職已逾3年，將調任為陸軍司令部副司令，職務由國防部作戰暨計畫次長姜振中中將接任，作計次長則由馬防部指揮官楊海明中將接任。

相關人士並表示，馬防部指揮官將由陸軍六軍團副指揮官羅德民中將接任，並由澎防部指揮官黃金財中將繼任六軍團副指揮官；至於澎防部指揮官一職，內定由參謀本部情報次長室助理次長章元勳少將升任。

劉德良擔任軍事情報局長任內表現傑出，對軍事情報業務以開創性的做法及成效，獲得高層信賴及肯定，七月一日後將轉任退輔會轉投資事業擔任總經理。

據了解，對於軍事情報局長繼任人選，由於軍情局現任少將副局長及少將執行長的資歷尚未達到可以直接升任中將局長的程度，高層認為應由現階中將來接任，但國安系統與國防系統有不同的建議人選；國防系統還認為，軍情局為參謀本部直屬單位，局長為重要的中將職務，若由國安局人馬空降任軍情局長，國安局也應還一個中將職缺給國防部。

相關人士說，經過各方的權衡考量，決策高層已決定由國安局主任祕書陳進廣接掌軍情局。

陳進廣歷任國安局公開情報中心主任、安全作業中心主任等職，現任國安局主任祕書，於去年七月一日晉升為中將。陳進廣為軍職高階軍官，同時具有政大東亞所博士的學歷，對中國政經及安全環境的政策變遷有深入研究。